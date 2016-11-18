Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Близько тисячі бущан сьогодні, 21 листопада, взяли участь у віче, яке відбулося в райцентрі з нагоди відзначення третьої річниці Революції Гідності.

До меморіального стенду з фотографіями Героїв Небесної Сотні, що біля міської ради, прийшли помолитися, покласти квіти та запалити свічки пам’яті керівники органів влади району, духовенство, представники громадських організацій, школярі, учасники подій на Майдані, воїни АТО.

Хвилиною мовчання присутні вшанували усіх українців, людей інших національностей, які поклали своє життя на вівтар свободи під час революційних подій трирічної давнини в Києві, чи захищаючи нашу державу на сході від російських окупантів.

Корзина квітів лягла до підніжжя меморіалу від керівників району та міста: голови райдержадміністрації Петра Мороза, голови районної ради Богдана Глови та Буського міського голови Ростислава Сліпця.

Виступаючи перед учасниками віча, голова райдержадміністрації П.Мороз зазначив, що подвиги героїв залишаються в пам’яті народу назавжди, стають гордістю й прикладом для майбутніх поколінь.

«Цей день – незаперечний доказ відродження Української Нації, нашої держави. Це підтвердження того, що події революції Гідності змінили наш народ, об’єднали в єдиній, соборній, незалежній Україні.

Я низько схиляю голову перед Героями „Небесної Сотні”, загиблими захисниками на сході, усіма тими, хто зазнав катувань, був травмований, хто у непростий для країни час став на захист честі, свободи та гідності Української держави», - сказав очільник району.

Надалі слово мав учасник подій на Майдані та війни на сході, а нині заступник голови районної ради Роман Фурда, який висловив переконання, що українці після подій Революції Гідності змінилися безповоротньо і більше ніколи не дозволять нікому відібрати у них свою свободу.

«Події трирічної давнини стали початком відліку новітньої історії України, змінили нас, бо перемогла жага до свободи і гідності», - зазначив він. У виступі Роман Фурда згадав про безстрашних людей Майдану, серед яких було й чимало наших земляків. Серед них - відома нам, безстрашна медична сестра Марія Матвіїв.

Слово до присутніх мав також Буський міський голова Ростислав Сліпець, який згадав події листопада 2014 – початку 2015 рр., зазначив, що український народ показав усьому світові, що має свою гідність, своє право на європейське майбутнє, закликав пам’ятати та шанувати героїв, які віддали своє життя за свободу Української держави.

Далі відбулася спільна молитва усіх присутніх разом з священиками буських храмів отцем Іваном Салабаєм та отцем Андрієм Баглаєм.

Віче завершилося виконанням церковного гімну України «Боже, великий, єдиний...».

Вели захід Любов Огороднік та Ігор Стефанюк.

Цього дня квіти лягли також до могили Героя Небесної Сотні Ольги Бурої, яка похована на кладовищі у своєму рідному селі Ріпнів.