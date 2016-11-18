Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





1 січня у селищі Красне відбулася смолоскипна хода, приурочена з нагоди відзначення 108-річниці від дня народження Степана Бандери. До заходу долучились небайдужі мешканці селища разом з місцевим настоятелем храму княгині Ольги о.Володимиром та селищним головою Миколою Чучманом.

Хода стартувала від Красненського Народного дому і пройшла по центральній вулиці селища до пам’ятника «Борцям за волю України». Там о.Володимир відслужив поминальну панахиду.

З промовою на заході виступив Красненський селищний голова М.Чучман, надалі усі присутні співали патріотичні пісні. Закінчився захід виконанням гімну України.

Ярослав ГЛОВА, директор НД смт.Красне