Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У вівторок, 13 грудня, у Львівському Палаці мистецтв відбулось відкриття благодійної виставки "Для бійців від митців". Усі запропоновані на експозиції художні твори можна буде придбати, а виручені кошти підуть на закупівлю тактичного обладнання, зокрема тепловізора та підзорної труби для воїнів АТО.

"Ця виставка поєднала, на перший погляд, несумісні речі – зброю і мистецтво. Митці прагнуть черговий раз нагадати про потребу переосмислити ситуацію, що склалася на фронті, що в Україні більше двох років триває війна. Сьогодні ми тут, за тисячу кілометрів від лінії фронту, долучаємося до доброї, благородної справи. Придбане обладнання врятує життя не одному солдатові, - зазначив під час відкриття аукціону голова Львівської ОДА Олег Синютка. - Для мене особисто ця виставка – демонстрація нашої єдності і того, що великі зміни до кращого майбутнього ми починаємо із себе. Всі ми віримо, що перемога близька, тому потрібно об’єднатись заради тих, хто боронить нашу країну на Сході".

На виставці експонують твори образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва: ікони, живопис, графіку, скульптуру тощо. Аукціон триватиме до 18:00 год 18 грудня.

Організатори виставки: митці Василь Бойко, Олексій Чередніченко, Сергій Колодка, Лев Скоп , Андрій Ковальчук. Співорганізатори: Львівський Палац мистецтв, Українська спілка іконописців, Іконописне об’єднання в ім'я св. Кипріяна, ДУК "Правий сектор", ЛНАМ кафедра сакрального мистецтва, іконописна майстерня "На Свято Юрській горі".