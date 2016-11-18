Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Всесвітній день боротьби зі СНІДом став одним з найбільш визнаних міжнародних днів здоров'я і важливою можливістю для підвищення рівня обізнаності про це захворювання та його профілактику.

Україна є лідером за темпами поширення епідемії: кожен 200-ий українець живе з вірусом імунодефіциту людини. За оціночними даними, в нашій державі близько 220 тисяч українців мають ВІЛ-позитивний статус.

Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Львівській області має ті ж закономірності, що й в цілому в Україні. На 01.10.2016 року в області під медичним спостереженням перебувало 3180 ВІЛ-позитивних, в тому числі 984 осіб - хворі на СНІД. За накопичувальними даними, з 1987 року (початок реєстрації ВІЛ-інфекції) станом на 01.10.2016 року 740 осіб, у тому числі 7 дітей, померли від захворювань, обумовлених СНІД.

В Буському районі за даними лікаря-інфекціоніста ЦРЛ Вороновської Н.Р. на обліку знаходяться ВІЛ-інфікована – 21 особа із них 5 в стадії СНІД.

СНІД - синдром набутого імунодефіциту - це остання стадія інфекційної хвороби, що має назву ВІЛ-інфекція. Внаслідок дії ВІЛ відбувається глибоке ушкодження імунної системи, і людина стає беззахисною перед збудниками різних інфекцій. Хвороба розвивається повільно, протягом 8 - 12 років і закінчується клінічною картиною, яку назвали СНІДом. До цього часу СНІД залишається невиліковною хворобою.

ВІЛ - інфекція — це довготривале інфекційне захворювання, яке розвивається в результаті інфікування вірусом імунодефіциту людини і характеризується прогресуючим ураженням імунної системи людини, що проявляється вторинними інфекціями, пухлинами та іншими патологічними проявами.

Буське районне лабораторне відділення нагадує, що ВІЛ передається трьома чітко визначеними шляхами:

 статевий шлях передачі при стосунках без засобів захисту або з засобами захисту низької якості;

 внаслідок вживання ін’єкційних наркотичних речовин при використанні одних і тих же шприців і голок;

 від матері до дитини під час вагітності, при народженні дитини або грудному вигодовуванні.

З метою запобігання інфікування ВІЛ радимо:

 не вживати наркотичні речовини, особливо ін'єкційним шляхом;

 не вступати в незахищені належним чином статеві стосунки з випадковими партнерами;

 обстежуватись на ВІЛ чоловікам та жінкам перед створенням сім’ї ;

 звертатись для проведення профілактичного лікування вагітним ВІЛ-інфікованим та дітям, народженим від таких матерів.

Тести - єдина можливість виявити чи заражена ВІЛ людина чи ні. Цей тест допомагає виявити ВІЛ за декілька років до того як з’являються ознаки СНІДу. В Україні створені центри анонімної та безкоштовної консультації, де є можливість пройти тест. У Буському районі тестування можна пройти в кабінеті інфекційних захворювань при Буській ЦРЛ.

Знання про наявність хвороби дає можливість своєчасно почати адекватне лікування та попередити її розвиток і прогресування. Ефективність лікування полягає в тому, що зменшується кількість вірусу в крові. Таким чином, можна жити з вірусом і жити звичайним життям. Проте, важливо не забувати про заходи безпеки, про які вже йшла мова. Люди з вірусом імунодефіциту у крові можуть почувати себе здоровими багато місяців і навіть років, так звана стадія безсимптомного носійства вірусу. Це залежить від імунної системи організму, тому, якщо особа потрапила в ризикову ситуацію необхідно обстежитись на ВІЛ-інфекцію.

ВІЛ може торкнутися кожного, тому важливо надавати ВІЛ-інфікованим психологічну підтримку. ВІЛ-позитивна людина має право: вести особисте життя, мати друзів, одержувати інформацію і освіту. Людина має право жити!



Буське районне лабораторне відділення

Бродівського МРВ ДУ "ЛОЛЦ МОЗ України"