Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





У зв’язку з набранням чинності з 27 грудня 2016 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» №1774-VІІІ від 06.12.2016, тимчасово, у період по 31 грудня 2017 року особам, які займають посади державної служби, визначені Законом України від 10.12.2015 №889-VІІІ "Про державну службу", а також працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачуються.

У період роботи на інших посадах/роботах пенсії, розмір яких перевищує 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Отже, працюючим особам, пенсійна виплата яких з 01.01.2017 перевищує 1870,50 грн., у період роботи пенсія виплачується в розмірі 85 відсотків призначеної суми, однак не менше, ніж 1870,50 грн. (з 01.05.2017 – 1968,00 грн., з 01.12.2017 – 2059,50 грн.). Зазначене обмеження щодо працюючих на інших посадах/роботах не поширюється на одержувачів пенсій за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Крім того, згідно з Законом №1774-VІІІ у 2017 році право на виплату пенсії в розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, набули особи, які працюють на посадах судових експертів, особи, які служать в органах місцевого самоврядування, працівники Національного банку України та працюючі помічниками-консультантами народного депутата України.

Незалежно від факту роботи та посади, на якій працюють пенсіонери, призначена пенсія (будь-якого виду) виплачується в повному обсязі інвалідам I та II груп, інвалідам війни III групи та учасникам бойових дій, особам, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Передбачено також, що виплата пенсій, призначених особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу", а також на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", а також виплата пенсії іншим особам, яким пенсія призначена згідно законодавства, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється в повному обсязі.

Перелічені вище обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, передбачені Законом №1774-VІІІ, не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені: особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури; особам, які беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

З огляду на зазначені зміни, з метою забезпечення правильності виплати пенсій звертаємо увагу пенсіонерів, що у разі працевлаштування або звільнення (в тому числі реєстрації фізичних осіб-підприємців або припинення підприємницької діяльності), переведення з посади чи на посаду, робота на якій дає підстави для застосування чи зняття обмежень щодо виплати пенсії, пенсіонери повинні своєчасно повідомляти про ці обставини орган Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку.

Додатково повідомляємо також, що згідно з Законом №1774-VІІІ від 06.12.2016, як і в минулому році, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням зазначених вище складових пенсійної виплати) не може перевищувати 10740 гривень.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляється з пенсій, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 січня звітного податкового року – у частині такого перевищення. Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12470,00 грн на місяць( окрім одержувачів пенсій. Ставка податку на доходи фізичних осіб – 18%, військового збору-1,5 % бази оподаткування.

Начальник відділу обслуговування громадян

управління ПФУ в Буському р-ні Н.Кузіна