Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Звернення до влади Звернення до влади Привітання голови райдержадміністрації Петра Мороза з Різдвом Христовим! Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



Шановні християни! Прийміть щирі вітання з нагоди величного свята Різдва Христового, що об'єднує усіх нас чистим світлом духовних чеснот і цінностей, утверджує в наших серцях віру, сповнює душі любов'ю.

У цей світлий і радісний день, який символізує оновлення і надію, думається про святі та зрозумілі кожній людині істини – чуйність і доброту, милосердя і турботу про ближнього.

У всі часи боголюбиві жителі України шукали духовної наснаги, плекали самобутню культуру, сповідували моральні цінності християнства. Тож подаймо одне одному руки підтримки, щирої довіри і людинолюбства, гуртуймося заради слави Божої на благо народу України. Нехай Свята Віфлеємська Зоря вказує нам у Новому році шлях до життя у мирі і добробуті на нашій благословенній землі.

Вітаючи усіх християн Буського району з Різдвом Христовим, бажаю кожному міцного здоров'я і сімейного благополуччя. Хай Різдвяні колядки принесуть у кожну оселю відчуття затишку, сповнюють серця вірою на краще, новими надіями та духовними силами. Зі святом Різдва Христового!

Христос рождається! Славімо Його!

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