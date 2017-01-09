Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Шановні християни!
Прийміть щирі вітання з нагоди величного свята Різдва Христового, що об'єднує усіх нас чистим світлом духовних чеснот і цінностей, утверджує в наших серцях віру, сповнює душі любов'ю.
У цей світлий і радісний день, який символізує оновлення і надію, думається про святі та зрозумілі кожній людині істини – чуйність і доброту, милосердя і турботу про ближнього.
У всі часи боголюбиві жителі України шукали духовної наснаги, плекали самобутню культуру, сповідували моральні цінності християнства. Тож подаймо одне одному руки підтримки, щирої довіри і людинолюбства, гуртуймося заради слави Божої на благо народу України. Нехай Свята Віфлеємська Зоря вказує нам у Новому році шлях до життя у мирі і добробуті на нашій благословенній землі.
Вітаючи усіх християн Буського району з Різдвом Христовим, бажаю кожному міцного здоров'я і сімейного благополуччя. Хай Різдвяні колядки принесуть у кожну оселю відчуття затишку, сповнюють серця вірою на краще, новими надіями та духовними силами.
Зі святом Різдва Христового!
Христос рождається! Славімо Його!