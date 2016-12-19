Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У неділю, 25 грудня, мобільна група Буського відділення поліції, спільно з працівниками районного Товариства мисливців та рибалок «Лісівник» та журналістом Буського медіа порталу, здійснили рейдову перевірку в мисливських угіддях Буського району з виявлення осіб, які здійснюють незаконне полювання на дичину.

У проведенні природоохоронного рейду по виявленню випадків браконьєрства взяли участь старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Буського відділення поліції Кам’янко-Бузького ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції Іван Дмитраш, мисливцезнавець Товариства мисливців та рибалок «Лісівник» Роман Кішай та єгер Богдан Дубас.

В цей день вдалось здійснити патрулювання лісових угідь та полів території Верблянського та Чанижського лісництв. Під час проведення патрулювання рейдова бригада зустріла колектив мисливців, які здійснювали в угіддях полювання.

Старший інспектор з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи, старший лейтенант поліції Іван Дмитраш перевірив у мисливців наявність та відповідність документів: посвідчення мисливця, контрольну картку обліку добування дичини, відстрілочну картку та дозвіл на право носіння та зберігання мисливської зброї. Адже без належно оформлених документів мисливці до полювання не допускаються. У документах мисливців порушень не було виявлено.

Як зазначив у коментарі Буському медіа порталу мисливцезнавець Роман Кішай, найчастіше бувають випадки порушень, коли мисливці йдучи на полювання забувають у картках відмітити день полювання, або взяти зі собою відповідні документи на полювання. Мисливці мають знати, що усі документи повинні мати при собі.

Водночас старший інспектор поліції нагадав мисливцям вимоги чинного законодавства, що визначають правові засади діяльності в галузі мисливського господарства та полювання. Особливу увагу було звернено на необхідність дотримання заходів безпеки під час поводження з мисливською зброєю, чітке виконання правил її експлуатації та суворе дотримання дисципліни.

«Особи, які не дотримуватимуться правил полювання, не матимуть належних дозволів, проводитимуть відстріл забороненими знаряддями або способами, полюватимуть у заборонений час та у заборонених місцях, понесуть відповідальність, передбачену законом», - зазначив старший інспектор поліції Іван Дмитраш.

Правоохоронці Буського відділення поліції Кам’янко-Бузького ВП ГУНП у Львівській області в подальшому разом будуть проводитимуть такі рейди спільно з районними ЗМІ, з метою недопущення браконьєрства. Якщо мешканцям Бущини відомі факти браконьєрства, правоохоронці просять про них повідомити на лінію «102».

Нагадаємо, на території Бущини діють 5 мисливських господарств, до їх складу входять 850 мисливців.

Роман МАТВІЮК, фото автора

//Буський медіа портал//