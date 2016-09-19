Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Всі представниці слабкої статі мріють виглядати красиво і витончено. А допомогти їм у цьому покликані їх хороші друзі – різні прикраси. Найпростіше, звичайно, це обмежиться покупкою будь-якого ювелірного виробу. І тоді захоплені погляди просто забезпечені. А ось підібрати біжутерію, яка буде на сто відсотків відповідати іміджу, набагато важче. Потрібно сказати, що біжутерію можна зробити самостійно потрібно знайти тільки хороший і якісний матеріалі в цьому Вам допоможе чеський бісер . Тож вибирати є з чого.

Один з найбільш важливих факторів, на які необхідно орієнтуватися при виборі біжутерії, це призначення виробу. Для кожного заходу (будь це весілля, клубне паті або ділові переговори) необхідні купувати окремі прикраси. І тоді можна буде на виході отримати незабутній образ.

Для робочого дня фахівці радять одягати якомога менше страз. Прикраса має бути частиною, одним з елементів ділового стилю. А ось на вечірку після роботи, навпаки, краще надіти побільше яскравих і оригінальних прикрас. І від такої дівчини чоловіки просто не зможуть відвести очей.

Для поїздки на пікнік буде хорошим варіантом вибір біжутерії з натуральними каменями. І краще уникати прикрас, які надягали на роботу. У вихідний день ні вам, ні вашим супутникам нічого не повинно нагадувати про будні.

Якщо говорити про фігуру, то пишним представницям прекрасної статі не радиться набувати тонкі кільця, які перенесуть акцент на повні руки. Добре буде придбати якесь потужне і розкішне кільце.

Потрібно сказати, що біжутерія – це не тільки спосіб прикрасити, але і продемонструвати всю глибину душі її господині. Отже, з прикрасами можна придумати що-небудь цікаве. Дівчата, особливо наймолодші, не завжди можуть дозволити купити собі який-небудь виріб. Але зате вони можуть зробити її з допомогою власних сил. Для цих цілей можна скористатися асортиментом магазину фурнітури.

Це досить прості рекомендації повинні допомогти вибрати необхідну прикраса швидко і просто. Залишається тільки побажати гарного вибору!