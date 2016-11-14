Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Найкращим вибором для приватних візників і компаній перевізників GPS контроль транспорту. Перед відправкою транспортного засобу в рейс, доводиться самостійно визначати кількість палива. У витрату закладено приблизна відстань, що проходить автомобіль. Але від позаштатних ситуацій у дорозі не застрахований ніхто. Тому, витрата може збільшуватися. Але щоб це контролювати, необхідно встановити програмний комплекс.

Переваги системи

Gps моніторинг, допоможе власникам не втрачати кошти від махінацій водіїв. Така охоронна система, що дозволяє власникам транспортних засобів:

завжди знати за яким маршрутом рухається об'єкт;

яка витрата пального транспортного засобу за рейс або кілометраж.

Gps контроль система безпеки автотранспорту. На автомобіль прикріплюється трекер, який приймає сигнал і передає його через супутник на сервер. Сервер обробляє інформацію моментально, і власник отримує дані про місцезнаходження транспорту та його маршрут.

Застосування системи

Використання системи контролю, допомагає запобігти:

необґрунтований пробіг;

спроби викрадення;

нелегальний витрата пального;

використання автомобілів з водіями в особистих цілях.

Встановлений програмний комплекс контролю, допоможе власникам заощадити кошти і збільшити продуктивність роботи водіїв. Недобросовісні водії, які постійно вигадують різноманітні способи заробітку на чужому майні.

Систему контролю використовують не тільки в комерційних цілях. Її можуть встановити власники своїх автомобілів, щоб убезпечити від угону або злому. Супутниковий моніторинг в мінімально короткі терміни встановлює місцезнаходження транспортного засобу. Тому в разі викрадення, система контролю стане незамінним помічником.

Функцію витрат палива, частіше використовують транспортні компанії. Її неможливо обдурити. Тому водієві не вдасться змінити кількість пального або злити його. На авто встановлюється датчик, який зчитує інформацію і передає її на сервер. Він обробляє дані і виводить у вигляді схем і графіків. Керівнику залишається тільки уважно вивчити і проаналізувати отриману інформацію.