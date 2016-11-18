Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Питання дійсно непросте, і справа не тільки в великому асортименті лакофарбової продукції. На практиці найчастіше ми керуємося рекламою або чиєюсь думкою, так як фарбуванням металу в побуті нам доводиться займатися не так вже й часто. Але ж такі «радники» не мають ні найменшого поняття про те, де, як і в яких умовах нам доведеться наносити склад. Є і ще один нюанс, з урахуванням якого не варто надто довіряти різним радам. Не секрет, що найчастіше «миготить» не та продукція, яка відрізняється високою якістю, а та, на рекламування якої витрачено більше грошей. Тому при виборі фарби по металу потрібно в першу чергу покладатися на самого себе. На що звернути увагу Природно, що ця фарба повинна бути призначена саме для зовнішніх робіт, і їй можна було покривати металеві поверхні. Крім того, потрібно врахувати ще ряд моментів. Спосіб нанесення. Не всі фарби підходять для якісної обробки металів традиційної пензликом. А адже часто доводиться їх наносити у таких місцях, де тільки їй і можна працювати. Потрібно робити попереднє ґрунтування металу? Це залежить не тільки від його виду, але і від складу лакофарбової продукції. Але така «зручна» фарба і коштує дорожче.

А часом така робота вимагає проводити її на висоті. Щоб дістатися високих споруд та убезпечити себе, необхідно мати спеціальне обладнання. Але і це не є проблемою все можна придбати на http://vyshka-tura.com.ua/. Тут Ви зможете не тільки купити, але і взяти в оренду необхідній вам інвентар. Ми готові запропонувати Вам широкий спектр будівельних металоконструкцій (пересувна вишка туру підмостки, і т. д.).

Рекомендований витрата. Практика показує, що іноді сумарні витрати на дешеву продукцію перевищують фінансові вкладення на необхідну кількість більш дорогого аналога. Саме із-за різниці у витраті і виходить «невідповідність» загальної вартості лакофарбових матеріалів. Час повного висихання. Природно, що чим воно менше, тим краще. Навіть якщо і не передбачається випадання опадів, то вже налиплого пилу буде в достатку. kraska Стійкість перед критичними температурами (межа). Це актуально для тих регіонів, де спостерігається її значні добові перепади. Орієнтовний час, через яке доведеться фарбування оновлювати. Адже те, що ми звикли освіжати щорічно, а якісь «залізяки» забарвлюються з розрахунком на кілька років. Наприклад, у важкодоступних місцях, коли до металу дістатися важко і немає бажання займатися цим регулярно. Ось це і потрібно врахувати. Фахівці рекомендують ще уточнювати, які використані добавки. У ряді випадків це має велике значення. Щоб вибір був свідомим, потрібно знати, які взагалі бувають фарби по металу, придатні для зовнішніх робіт. Види Олійні фарби найбільш дешеві. Але якщо для покриття металевих частин конструкції вони і підходять, то тільки не для зовнішніх робіт.

Недоліків достатньо – швидко втрачають колір, під променями сонця за короткий час покриваються тріщинами, так і чутливі до високих температур, тривалого впливу рідин. Алкідні, як правило, використовуються для забарвлення «оцинковки» завдяки тому, що відрізняються високою адгезією («схоплюванням» з основою). Але вони пожежонебезпечні, так і не відрізняються стійкістю перед підвищеними температурами. Крім того, фахівці відзначають їх токсичність, тому при роботі з цими складами потрібно вживати заходів обережності. Новий оцинкований метал не фарбується. Його доцільно покривати, коли він стає «матовим», тобто після 2-3 років експлуатації. Акрилові фарби підходять за всіма параметрами, крім того, не герметизують основу, а дозволяють їй «дихати». Не змінюють своїх властивостей при температурі до 110 0С. У побуті саме ними слід фарбувати опалювальні прилади, а також труби теплотраси, в тому числі, прокладені зовні будівлі. Можна відзначити і такі «плюси» – не горять, не виділяють шкідливих випарів навіть при нагріванні. Але слід звернути увагу на граничну низьку температуру – деякі склади її не «люблять», тому, можливо, навесні доведеться займатися частковим оновленням шару.

Варто додати, що в деяких випадках (наприклад, фарбування залізних стовпів огорожі) замість фарби з не меншим ефектом можна використовувати бітумний лак. Висновок можна зробити один – сліпо покладатися на думку «знавця» навряд чи доцільно, хоча і не прислухатися теж не варто. Спочатку все гарненько оцінити, зважити всі «за» і «проти», і тільки потім приймати рішення. Саме тому в статті не наводяться як приклад конкретні склади, їх Виробники і ціни. На питання «як вибрати фарбу по металу» ми відповіли, і тепер нехай читач вирішує сам, який варіант для нього буде оптимальним.