Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Людина зупиняється в готелі для того, щоб там переночувати. А значить, постіль є одним з основних елементів готельного сервісу. Про ліжку в цілому можна говорити багато і докладно, але я хотів би почати з постільної білизни.

Якщо ви не мережа готелів, і у вас не прописані корпоративні стандарти, то вам продється думати самим.

Почати думати можна з складу тканини. З усього розмаїття тканин можна виділити 2 основні. Це тканина з 100% бавовни і суміш бавовни та поліестеру, звана "полікотон".

Розглянемо плюси і мінуси кожного варіанту:

100% бавовна

Плюси:

- добре поглинає вологу;

- практично не схильний до електризації;

- добре переносить прання та прасування при високих температу рах (прання до 95°С, прасування до 180°С);

- якщо тканина якісна вона краще інших переносить вплив вибілювачів на основі хлору.

Мінуси:

- якщо тканина щільна, вона може погано прасуватися;

- термін служби менше 0,5-3 рази порівняно з поликоттоном;

- дорожче в пранні. Мій досвід показує, що прання бавовняних тканин обходиться приблизно на 10% дорожче порівняно з поликоттоном.

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Полікотон

Плюси:

– довгий термін служби за рахунок наявності ниток поліестеру;

– дешевше закупівлю. Різниця з аналогічною бавовняною тканиною може становити 10-15%;

– дешевше в пранні, ніж бавовна;

– добре прасуватися і швидше сохне;

– усадка тканини після прання на 30-50% менше ніж у бавовни.

Мінуси:

– гірше вбирає вологу, ніж бавовна;

– для якісного прання необхідні низькотемпературні відбілювачі і відсутність у складі хлору (хоча це не мінус, а просто особливість тканини);

– використання неякісних ниток поліестеру може викликати електризацію тканини.

У світі є прихильники як 100%-го бавовни так і полікотон. Вибір того чи іншого складу залежить від того, які особливості тканини вам важливіше.

Друге, що потрібно для себе визначити — це щільність тканини.

Існує кілька параметрів, які характеризують щільність. Але зазвичай при виборі тканини виділяють наступні:

– поверхнева щільність;

– лінійна щільність

Поверхнева щільність.

Вимірюється в грамах на квадратний метр поверхні. Наприклад величина 150 г/м2 говорить про те, що 1м2 тканини важить 150 грам. За допомогою цього параметра, а так само за допомогою розмірів виробу можна обчислити вагу готового виробу. Знання ваги готового виробу ДУЖЕ важливо при виборі білизни. Чим важче ваша білизна, тим дорожче ви платите за прання. Це показник дуже тісно пов'язаний з лінійною щільністю.

Лінійна щільність.

Вимірюється в кількості ниток на одиницю площі (см2 або дюйм2). Наприклад величина 118 ниток/см2, говорить про те, що 1 см2 тканини містить 118 ниток. Також даний показник іноді не міряють кількістю ниток на одиницю площі, а кількістю ниток на одиницю довжини. Наприклад, ви можете зустріти таке позначення як Лінійна щільність – 46x36 або 46/36. Це значить, що тканина має 46 ниток/см по основі і 36 ниток/см по качку. Шляхом додавання 46 + 36 = 82 ми отримуємо 82 нитки/см2.

При виборі тканини вам слід аналізувати ці два параметри сукупності і в жодному випадку окремо. Не можна говорити про те, що сама важка тканина (наприклад 180 г/м2) — найміцніша. Якщо в такій тканини ми маємо наприклад 40 ниток/см2, то це говорить про те, що ці нитки дуже товсті і їх досить мало. Така тканина може швидко втратити форму, а крізь простирадло може просвічуватися матрац. Потрібна золота середина. Вибір комбінації цих параметрів, так само як і склад тканини залежить від пріоритетності завдань, які ви ставите перед білизною при його виборі. Аналізуючи досвід, можна сказати, що:

– Поверхнева щільність білизняний тканини для готелю може бути не менше 110 г/м2 і не більше 150 г/м2;

– Лінійна щільність білизняний тканини для готелю коливається в межах від 48 ниток/см2 до 236 ниток/см2.