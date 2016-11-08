Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Як зайняти свій вільний час? Серед варіантів заповнення свого дозвілля можна назвати прогулянки, посиденьки в кафе, відвідування театру, концертів, а також часто обирається молоддю варіант – похід в кіно, або просто перегляд у домашній обстановці хорошого фільму. Люди дуже часто ходять в кінотеатри, так би мовити, «зависають» при перегляді багатогодинного фільму вдома або в гостях, в дорозі. А взагалі, якою мірою перегляд відеофільмів впливає на людину? І чи є хоч якась користь у такому варіанті проведення часу? Відповідь на ці запитання спробував знайти студент II курсу КДА Дмитро Чеботарьов.

З усіх видів мистецтва кіно займає унікальне місце в сучасному світі, а відповідно і в житті людини. Кінематограф — це цілий соціальний інститут. Він впливає на життя суспільства, формуючи свідомості глядача. Багато цікавих та захоплюючих фільмів ви знайдете у нас http://kinopooh.net/stuff/serialy/anna_detektiv_1_serija/23-1-0-2148. Відвідавши цей сайт Ви зможете вдало провести свій вільний час та отримати багато позитивних вражень. У свою чергу, суспільство вимагає від кінематографії нових досягнень: удосконалення технічних прийомів і креативності ідей. Таким чином, між суспільством і світом кіно існує постійний зв'язок. І ця зв'язок здатна передавати наші почуття, звички, звичаї і традиції, навіть занурювати людину у світ ілюзій. Більш того, можна сказати, що кіноіндустрія здатна охоплювати майже всі сфери суспільної свідомості. Кіно дає можливість людині сприймати життя трошки під іншим кутом, ніж він сприймав її до того. Але треба розуміти і пам'ятати, що кіно не може замінити собою реальне життя, а перетворює її лише в якусь ілюзію. Тому кінострічка якимось чином звільняє глядача від напруги реального часу, від різного роду негативних почуттів: туги, провини, страху... Кіно об'єднує людей — в цьому полягає одна з найважливіших якостей кінематографа.

У нас, тобто глядачів, викликає захоплення переглянуте кінострічка: неперевершена гра акторів і каскадерів, майстерність режисерів, постановників і інших членів знімальної команди. Але найголовнішою родзинкою кінофільму виступає його емоційність. Коли ми переглядаємо кіно, ми отримуємо великий заряд емоцій. Ми разом з героями кінострічки починаємо переживати, радіти, дивуватися і взагалі ніби проживаємо ще одне життя. Навіть в тому чи іншому фільмі ми можемо отримати відповідь на питання, який турбував нас раніше. Хоча, з іншого боку, в цьому може бути і підводний камінь, адже далеко не завжди емоції бувають позитивними. Наприклад, емоції після перегляду фільму жахів.

Кадр з фільму "всесвітня Війна Z"

Так, кінофільм формує світогляд людини, збагачує або обкрадає його духовно, емоційно насичує. Звідси вимальовується ще одна родзинка кінематографа — психологічний вплив на людину. Адже під його впливом може виникати різноманітна гамма неповторних почуттів. Повнометражний фільм або цілий телесеріал може викликати посмішку або сльози, радість або смуток, збудження або відчуття душевного спокою. Кіно може змінювати внутрішній стан людини, його характер, поведінку і навіть звички. І тут ми можемо знайти чергову особливість кінематографа, а саме — передачу задуму творця. Якщо намір режисера було в тому, щоб людина замислилася про деякі ідеї і проблеми, які вклав у свою роботу автор кінострічки, і зробив для себе з цього висновок - так воно, як правило, і відбудеться. Фільм — це світ ідей, які людина реалізує у своїй свідомості.

Кінематограф дієво впливає на людину й займає в його житті певне, важливе місце. І в цьому моменті простежується якесь негативне явище, яке розглянемо нижче.

В цьому контексті ми можемо переглянути «еволюцію» кінематографа.

Якщо провести грань між кінофільмами минулого десятиліття і нинішнього часу, то можна побачити процес розвитку як в гарну, так і в погану сторону. Наприклад, у радянських фільмах міліціонери були показані як чесні, розумні та гідні люди. Цією професією пишалися. А тепер у всіх сучасних російських фільмах міліціонери і поліцейські зображуються як підлі особистості, не поважають нікого, і самі не підкоряються закону, який, між іншим, покликані берегти. І у громадськості складається думка, що поліцейські — це порушники закону і порядку, вимагачі, іншими словами — негативні персонажі. Ось один із прикладів впливу кіноіндустрії на громадську думку. Цікаво, що в американських фільмах їх поліцейські — це поважні люди, до яких завжди йдуть за допомогою, у них запитують ради. Крім цього, можна побачити і зміну цінностей в кіно. Якщо в тих же радянських фільмах сцени інтимного характеру практично відсутні, то у сучасних кінострічках цей аспект виставляється напоказ для загального огляду як норма.

За рівнем розвитку кінематографа в країні можна в якійсь мірі судити про стан суспільства взагалі. Будь-яку соціальну проблему можна розглянути в кіно. Пропаганда в кіноіндустрії існує у всіх країнах, у всіх суспільствах. Вона проходить у формі боротьби з нацизмом, виховання почуттів любові до Батьківщини, культу любові і насолоди і т. д. В якійсь мірі правильним буде твердження, що через кіно держава маніпулює населенням. Через кінопродукцію, розраховану на масового споживача, дуже зручно, наприклад, переписувати історію. Цього можна досягти, спотворюючи в кінохроніці факти минулого, вирізаючи з неї «непотрібні» місця і т. д. Акцентується увага на тому, що вигідне в даний момент для певних впливових сил суспільства.

В даний час сучасне суспільство стало дуже прив'язане до перегляду кінофільмів, особливо молодь. Зараз для багатьох навіть не складе дилеми таке питання: почитати книгу або переглянути фільм? Відповідь очевидна — фільм! Часом витрачається дуже багато часу для перегляду чергової кінострічки, але отримує людина для себе взамін якусь користь, не рахуючи задоволення?

Як на це дивиться Церква?

Православна Церква не забороняє дивитися кінофільми, проводити час в кінотеатрах, дивитися їх в будинку. Але нас хвилює питання якості цієї кінопродукції, тобто її прямий вплив на людину, які емоції фільм пробуджує в душі людини.

Людина сьогодні став настільки прив'язаний до інноваційних технологій, що навіть сам не помічаючи того став їх заручником. Наприклад, ми перестали читати друковані книги, тому що фактично вся інформація вже є в комп'ютері, а це набагато швидше і зручніше, ніж книга. Читати про ту чи іншу історичну епоху чи про видатного діяча мистецтва або держави нема чого, тому що альтернативою виступає фільм на аналогічну тематику, серіал, телепередача і т. д. В принципі, на перший погляд, тут немає нічого поганого, адже все це робиться для зручності, економії часу. Але саме в цьому аспекті ховається якась небезпека — поступовий відхід людства від такого явища, як, наприклад, читання книг, незалежно від їх формату. А адже кожен православний християнин зобов'язаний читати щодня Святе Письмо. Наостанок хотілося б коротко звернути увагу на одну продукцію кіноіндустрії, яка не так давно викликала багато шуму в нашому суспільстві. Сьогодні величезний сплеск популярності як по перегляду в кінотеатрах, так і по читанню книг має фільм «50 відтінків сірого». Цей фільм ще років 10-15 тому для масового глядача взагалі заборонили б. З християнської точки зору він є аморальним, вульгарним і не має сенсу. Але ще вражає те, що за станом на 20 лютого 2015 року встановлено близько 96 мільйонів переглядів одного тільки трейлер до цього фільму. На противагу «аморальною дірі» сучасного кінематографа хочеться привести абсолютно протилежний продукт кіноіндустрії 2012 р., який заснований на реальних подіях, під назвою «Неможливе», або фільм «Тільки ти». На жаль, на сьогоднішній день вони практично невідомі. Незважаючи на це, зазначені фільми наповнені справжніми християнськими цінностями: вірності в сім'ях, щирої любові і високоморальних вчинків. Але так уже склалося, що в наш час це показувати і про це говорити не вигідно. Тому і не варто дивуватися розбещеності нашого суспільства, і зокрема молодого покоління. Не варто дивуватися і тому, як недавніх «лихих 90-х», після показу серіалу «Бригада», більшість юнаків ходили з кличками «Космос», «Філ», «Білий» і кидалися різними, так званими «блатними словами». А що вже говорити про розпусних фільмах, як «50 відтінків сірого», які розпалюють пристрасті і спустошують людину зсередини, згубно впливаючи на його дії і думки.

На цьому елементарному прикладі можна чітко побачити, якою мірою дійсно корисно нам так багато часу витрачати на непотрібну для нас продукцію кіноіндустрії. Потрібно з'ясувати самим для себе, як ми проводимо свій вільний час. З цього приводу слід навести слова святого апостола Павла: «Все мені дозволено, але не все корисне; все мені дозволено, але не все будує» (1 Кор. 10,23), за цим принципом має діяти людина, займаючи своє дозвілля.

Коли ми будемо мати у всіх міркування, то тоді все чим би не зайняли свій вільний час, то все піде нам на користь і на збагачення нашої душі. Тоді інтерес до чого-небудь «негарного», в тому числі і до перегляду аморальних і порожніх фільмів зникне сам по собі.