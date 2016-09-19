Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Багато хворих на рак помирають, не тому, що їх лікування неможливе, а тому що первинний лікар не в змозі запропонувати найкраще лікування. Рак є незвичайним захворюванням з багатьох причин – якщо ви не поставитеся до нього належним чином в перший раз, негайно звернувшись до онкологічної клініки ClinicCyberKnife, то потім у вас вже може і не бути другого шансу, бо він росте в геометричній прогресії, а лікування раку багатьох видів в занедбаному вигляді виявляється марним.

Лікарі і люди можуть зробити помилку. Рак рідко діагностується онкологом (хвороба, як правило, діагностується окулістом, гінекологом, урологом, дерматологом т.і.) і лікар, можливо, не хоче втрачати доходи або визнати, що хтось знає більше, аніж він. І найбільш важливим є не те, які процедури отримає пацієнт або від кого, а те, що пацієнт має право прийняти обґрунтоване рішення. Аргументи у вигляді того, що вже нічим не можна допомогти, що потрібна операція вже завтра, або "приймайте ці пігулки і поверніться за 90 днів", не дають можливості прийняти обґрунтоване рішення.

Насправді багато лікарів просто не обізнані про останні методи лікування раку. Наприклад, дослідження показали, що одні з ліків є найкращим засобом для лікування жінок в постменопаузі з раком молочної залози, який поширився на лімфатичні вузли, але виявилося, що тільки 60% таких жінок отримують цей препарат.

Науково-дослідні онкологічні інститути стверджують, що якщо лікарі будуть використовувати рекомендовані процедури з отримання другої думки, то близько 10% тих, хто зараз вмирає від раку, можна буде врятувати. Онкологи також стверджують, що більш, ніж 50 відсотків людей, діагностованих на онкологію, можна вилікувати, а швидкість одужання зростає до 75 відсотків тоді, коли будуть дотримані хороші профілактичні та діагностичні процедури. Іншими словами, вони мають на увазі, що швидке і правильне лікування може зменшити смертність від раку на 50%! Вчасно підказана друга думка після онкологічної діагностики і постановки діагнозу дозволить зберегти тисячі життів щорічно.

Остаточне рішення – це багатопрофільна друга думка. Це коли медичний онколог, радіаційний онколог (радіотерапевт) і хірург, якщо їх спеціальність може бути застосована до конкретного типу раку, розглядають справу з результатами діагностики і обговорюють її відкрито разом з пацієнтом. Таким чином, пацієнт розуміє всі їхні варіанти і має можливість прийняти зважене рішення.