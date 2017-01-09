Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Ремонт квартир в новобудові - з чого розпочати?
Настав довгоочікуваний момент в житті – покупка нової квартири. На сьогоднішній день за статистикою сімей, які віддають перевагу квартирам у новобудовах ставати все більше. Квартири в новобудовах мають переваги: великі розміри кімнат, кухні, санвузлів, великі коридори.
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Цікаво знати
Ремонт квартир в новобудові - з чого розпочати?

Ремонт квартир в новобудові - з чого розпочати?

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

ремонт квартири в новобудовіНастав довгоочікуваний момент в житті – покупка нової квартири. На сьогоднішній день за статистикою сімей, які віддають перевагу квартирам у новобудовах ставати все більше. Квартири в новобудовах мають переваги: великі розміри кімнат, кухні, санвузлів, великі коридори. Але ще що немало важливо в новобудовах, так це - нові вікна, нова сантехніка.

Нехай ми її все одно трошки переробляємо, але це вже не той обсяг робіт і не та вартість. Ось тільки в останні роки дочекатися цю квартиру зовсім нелегко. Переноси здачі в експлуатацію будинку відкладалися на роки. Скільки було витрачено сил і нервів, що вже на ремонт їх просто немає. Але потрібна ще раз зібратися духом і зробити ремонт квартири в новобудові у Львові. Компанія Ремонтник здійснює ремонт квартири в новобудові по вашому замовленні. На сайті компанії ви можете ознайомитися більш детально з пропозицією та замовити виклик спецілаіста. Звичайно хочеться самому і дешевше, а насправді опускаються руки при думці який колосальний обсяг робіт необхідно зробити, щоб привести в жилий стан квартиру в новобудові.

Ремонт в новобудові краще всього починати з планування: яка буде кухня, де стоять, стіл, як виглядає дитяча кімната, що ми можемо поставити в великих коридорах, ванна або душова кабіна, де поставимо пральну машину та ще багато іншого. Або ж Ви наймаєте дизайнера і він все робить сам , а Ви тільки схвалюєте його проект. Ми ж в свою чергу готові втілити в реальність як проект дизайнера , так і Ваші мрії та побажання.

Спочатку робіт наші фахівці подивляться Вашу квартиру і складуть попередню (якщо в процесі будівництва будуть змінюватися рішення) або ж остаточну (яка не змінюватиметься протягом усього етапу будівництва). Нами буде підібраний варіант ремонту у відповідності з Вашими смаками та фінансовими можливостями (косметичний, капітальний, євроремонт або поєднане). Передбачений виїзд кваліфікованого фахівця для складання кошторису на ремонт квартири.

Ремонт в новобудовах найчастіше починають з розводки електрики та труб. Якщо Ви думаєте встановлювати кондиціонери – це теж необхідно зробити відразу, так усі труби і дроти від них будуть заховані в стіні. Про підлогах з підігрівом не забуваємо. Величезний плюс квартири в новобудовах – відсутність демонтажу (крім перепланування). Після цього починаємо робити стелю і стіни. Стеля під фарбування або натяжна, з гіпсокартону. Стіни готовим під фарбування або під шпалери. На підлогу: плитка , ламінат, ковролін, лінолеум, паркет. Дверні прорізи або ж арки.


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