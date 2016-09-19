Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини Буська » Цікаво знати
Цікаво знати

У світі манікюру: від класики до гламуру

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

Щоб створити свій неповторний манікюр, можна відвідувати дорогі салони та хвалених професіоналів. А можна озброїтися цілим арсеналом під назвою матеріали для манікюру і спробувати зробити процедуру самостійно.

Для професійного догляду за нігтями і манікюру існує більше 2000 тисяч коштів. Кожна жінка вибирає те, що потрібно їй.

Як вибрати і зробити свій манікюр

Серед необхідних речей для манікюру – лаки для нігтів. Найпоширеніші – гель-лаки. Вони незамінні при створення стійкого і бездоганного манікюру, нігті довгий час виглядають доглянутими. Також для створення штучних нігтів знадобиться гелева система. Вона дозволяє мати красиві потрібної довжини нігті, які розшаровуються і не ламаються. Але для того, щоб зробити повноцінні гелеві нігті, треба мати спеціальну лампу, яка шляхом штучної просушування робить манікюр досконалим.

Подібний ефект можна отримати завдяки акриловій системі. На відміну від гелевою вона не потребує тривалому висихання і не вимагає штучної просушування.

Для різноманітності в створення манікюру знадобляться матеріали для створення дизайну нігтів. Це різні блискітки, фольга, стрази.
У кожній китиці – своє призначення

Але перед тим, як робити декор своїм нігтям, за ними слід добре доглянути. Серед засобів догляду – спеціальні креми, масла для кутикули, маски для рук, зміцнюють і захисні засоби. Тільки постійний догляд за руками робить їх красивими, а нігтьову пластину – зміцнює.

Вже на такі доглянуті руки можна робити манікюр різних видів. І добре підійдуть для нанесення різних візерунків на природні і штучні нігті пензлики для малювання на нігтях. Ці непомітні палички в руках досвідченого майстра перетворюються дійсно чарівні палички. З їх допомогою можна нанести різні візерунки, фігури. Але треба знати, яку пензлик і коли використовувати.

Довга пензлик з жорстким ворсом служить для формування нігтя акрилом. Щоб змоделювати ніготь гелем використовують прямокутну пензлик, часто вигнуту для зручності в роботі.

Для дизайну існують самі тонкі витончені пензлика, щоб зручно було наносити крапельки, смужки або плавно розбавляти кольору. Придбати пензлика можна у фірмовому наборі або окремо. Краще віддати перевагу набору, так як там вже зібрані всі самі необхідні моделі для традиційного манікюру. Але можна і підібрати самому, поєднуючи як пензлика синтетичні, так і з натуральних матеріалів.


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