Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





«Різдво єднає» - саме таку святкову назву має атракція, модератором якої є молоді представники Задвір’янської громади. Свято відбудеться 8 січня 2017 року в приміщенні сільського Народного дому. Спочатку усіх почастують смаколиками на Різдвяній ярмарці . А потім стануть глядачами трьох вертепних дійств. До речі, один із вертепів вперше був задіяний 35 років тому… Другий вертеп – наша сучасна молодь. І третій – діти. Зібрані на ярмарку гроші передадуть на будівництво храму в с. Задвір’я. Початок акції о 18 год.

На фото: начальник відділу культури та туризму Буської РДА Людмила Ціхоцька, голова Задвір’янської сільської ради Павло Юрдига, Лілія Пелех та Богдан Циган обговорюють проведення фестивалю.