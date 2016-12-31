Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Цікаво знати

У Задвір’янському НД відбудеться святковий захід «Різдво єднає»

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

«Різдво єднає» - саме таку святкову назву має атракція, модератором якої є молоді представники Задвір’янської громади. Свято відбудеться 8 січня 2017 року в приміщенні сільського Народного дому. Спочатку усіх почастують смаколиками на Різдвяній ярмарці . А потім стануть глядачами трьох вертепних дійств. До речі, один із вертепів вперше був задіяний 35 років тому… Другий вертеп – наша сучасна молодь. І третій – діти. Зібрані на ярмарку гроші передадуть на будівництво храму в с. Задвір’я. Початок акції о 18 год.

На фото: начальник відділу культури та туризму Буської РДА Людмила Ціхоцька, голова Задвір’янської сільської ради Павло Юрдига, Лілія Пелех та Богдан Циган обговорюють проведення фестивалю.


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