Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





14 грудня Україна відзначає День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Ця дата в календарі й історії нашої країни приурочена до дня прийняття Державною комісією в експлуатацію комплексу захисних споруд над четвертим зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

У Буському районі є 11 ліквідаторів першої категорії та 46 – другої категорії, які героїчно боролися з ліквідацією трагедії, аби її наслідки були меншими. І ми їм за це дуже завдячуємо.

З нагоди відзначення, депутат Львівської обласної ради Петро Жукровський разом з головою Буської районної організації ветеранів Володимиром Луженцовим відвідали наших Героїв-ліквідаторів.

У селі Новий Милятин вони відвідали Маначинського Миколу Васильовича, а в селі Задвір’я – Данілова Миколу Федоровича. Зокрема, у Задвір'ю ліквідатору II категорії Миколі Данілову передали фінансову допомогу для покращення здоров’я та срібну медаль «20 річчя Конституції України», а Миколі Маначинському вручили знак народної пошани «За громадянський подвиг» та великий торт.

В ході зустрічі ветерани розповіли про свої проблеми, і висловили слова подяки за увагу влади і громадськості.

Варто відзначити, що минуло 30 років від Чорнобильської аварії, яка забрала багато життів, а ті що лишилися живими – уособлюють свідому та патріотичну частину нашого суспільства.

Мирослав ТИМЧИШИН, фото автора