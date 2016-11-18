Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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У Буському районі не забувають про учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС
14 грудня Україна відзначає День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Ця дата в календарі й історії нашої країни приурочена до дня прийняття Державною комісією в експлуатацію комплексу захисних споруд над четвертим зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС.
Школярі Буського району проводять акцію «Миколай воїнам АТО»
Кожного року в ніч на 19 грудня мільйони дітей з нетерпінням чекають на подарунки під подушкою від Святого Миколая. Церква прославляє Миколая Чудотворця як швидкого помічника усім, хто опинився в біді та скорботах. Святий Миколай опікується воїнами, водіями і тими, що подорожують, допомагає бідним у скруті. Учні Красненської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 завжди підтримують акції на підтримку воїнів АТО, не став винятком і цей рік.


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Життєві історії

У Буському районі не забувають про учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

14 грудня Україна відзначає День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Ця дата в календарі й історії нашої країни приурочена до дня прийняття Державною комісією в експлуатацію комплексу захисних споруд над четвертим зруйнованим енергоблоком Чорнобильської АЕС.

  У Буському районі є 11 ліквідаторів першої категорії та 46 – другої категорії, які героїчно боролися з ліквідацією трагедії, аби її наслідки були меншими. І ми їм за це дуже завдячуємо.
   З нагоди відзначення, депутат Львівської обласної ради Петро Жукровський разом з головою Буської районної організації ветеранів Володимиром Луженцовим відвідали наших Героїв-ліквідаторів.
   У селі Новий Милятин вони відвідали Маначинського Миколу Васильовича, а в селі Задвір’я – Данілова Миколу Федоровича. Зокрема, у Задвір'ю ліквідатору II категорії Миколі Данілову передали фінансову допомогу для покращення здоров’я та срібну медаль «20 річчя Конституції України», а Миколі Маначинському вручили знак народної пошани «За громадянський подвиг» та великий торт.
 В ході зустрічі ветерани розповіли про свої проблеми, і висловили слова подяки за увагу влади і громадськості. 
  Варто відзначити, що минуло 30 років від Чорнобильської аварії, яка забрала багато життів, а ті що лишилися живими – уособлюють свідому та патріотичну частину нашого суспільства.
Мирослав ТИМЧИШИН, фото автора


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