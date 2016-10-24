Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Минулої неділі, 16 жовтня, у м.Радехів відбувся футбольний турнір між командами учасників АТО, який був приурочений до Дня захисника України. Організаторами змагань виступили місцеві активісти-учасники АТО, за підтримки керівництва Радехівського району та міського голови Радехова, які у день змагань урочисто відкрили футбольний майданчик з штучним покриттям.

Першими, хто ступив на нього були команди учасників АТО з Буського, Кам’янко-Бузького, Бродівського районів та м.Радехів. Бущину на цих змаганнях представляли учасники АТО: Павло Вавринчук, Роман Фурда, Василь Бута, Олег Падус, Юрій Кузьма, Андрій Тур’яниця та Андрій Олійник.

У загальному заліку перше місце вибороли господарі майданчика – команда м.Радехів, другими стала команда Буського району, третє місце виборов Кам’янко-Бузький район, а четверте – Бродівський район. Всі учасники були нагороджені медалями та пам'ятними грамотами, а наш земляк Олег Падус отримав відзнаку, як кращий гравець змагань.

«Ми завжди раді приймати участь у таких змаганнях, - каже учасник АТО Павло Вавринчук з Олеська, - адже тут ми зустрічаємось з побратимами із якими не так давно ще були разом на передовій. Ми хочемо своїм прикладом надихати молодь до занять спортом та здорового способу життя».

Спілка учасників АТО Буського району висловлює подяку волонтеру Роману Гаєвському та директору Буської ДЮСШ Богдану Пасічнику, за надану підтримку.

Роман ФУРДА,

заступник голови Буської районної ради