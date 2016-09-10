Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





Депутати Буської райради підтримали звернення трудового колективу ДП «Буський лісове господарство» до керівництва Державного агентства лісових ресурсів України з приводу підтримати кандидатуру Дудича Р.І. для перепризначення на посаді директора ДП «Буський лісгосп». Однак майже рік тому колектив цього підприємства виступав проти призначення Дудича Р.І. директором ДП «Буський лісгосп».

Вересень 2015 року... За дорученням колективу голова зборів трудового колективу ДП «Буський лісгосп» І.М’якуш публікує у місцевих виданнях ЗВЕРНЕННЯ до голови Держлісагенства О.Ковальчука, голови Львівської ОДА О.Синютки, голови Буської РДА П.Морозу, тодішнього голови Буської райради В.Замроза, начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства А.Дейнека, де йшлось про те, колектив ДП «Буський лісгосп» дуже занепокоєний ситуацією з приводу призначення Р.І.Дудича директором підприємства у Києві. У зверненні наголошують, що «комісія після голосування оголосила переможцем конкурсу людину, яка себе скопроментувала і завоювала негативний авторитет, будучи директором іншого лісгоспу». Про це чимало публікацій у мережі Інтернет. Тоді колектив підприємства просив, щоб його надалі очолював Яворський М.В.

Звернення колективу не допомогло, новопризначений директор приступив до своїх обов'язків. Минає вже майже рік...

На цей раз колектив «Буського лісгоспу» приймає інше ЗВЕРНЕННЯ (текст звернення додається), де вже просить підтримати кандидатуру Дудича Р.І. для перепризначення на посаді директора ДП «Буський лісгосп».

Тут варто додати відоме прислів'я: «Куди вітер дме, туди й гілля хилиться».

Та все ж на підставі звернення трудового колективу ДП «Буський лісгосп» від 04.08.2016 року №518, звернення голови ГО «Зелена Бузеччина» Олійника І.М., враховуючи рішення зборів трудового колективу ДП «Буський лісгосп» (протокол №3 від 25.07.2016р.), депутати Буської райради, у четвер, 25 серпня, одноголосно підтримали звернення колективу.

До речі, у 2006-2007 роках Роман Дудич був помічником депутата Анатолія Кінаха, Блок «Наша Україна, 5 скликання.

Володимир ПАВЛЮК

Публікуємо останнє звернення:

В.о. голови Держлісагенства Юшкевич Х.В.

Голові Львівської ОДА Синютці О.М.

Голові Буської РДА Морозу П.С.

Копії: Голові ЦК профспілки працівників лісового господарства України

Кривов’язому С.Й.

Начальнику Львівського ОУЛМГ Дейнеці А.М.

З В Е Р Н Е Н Н Я

Дедалі частіше на адресу ДП «Буський лісгосп» та керівництва підприємства лунають безпідставні звинувачення від декількох громадських організацій. Представники громадських організацій, задля самопіару, безпідставно звинувачують наше підприємство та його керівництво у самовільних рубках та інших лісопорушеннях, намагаючись показати масовість та систематичність таких порушень.

Поширювані так званими громадськими організаціями та громадськими активістами листи з неправдивою та непідтвердженою інформацією про самовільні рубки, методи керівництва лісгоспом, безпідставні звинувачення керівництва підприємства, мають на меті одне – звільнення Дудича Р.І. з посади директора підприємства. Більше того, такі численні необґрунтовані звернення дискредитують колектив лісгоспу, завдають непоправної шкоди репутації підприємства, а через постійні перевірки на підприємстві – унеможливлюють нормальну його роботу.

За нетривалий час роботи у ДП «Буський лісгосп» Дудич Р.І. показав себе фаховим організатором і керівником. За короткий термін керівництва на підприємстві значно збільшилися обсяги реалізації продукції, з 3,6 млн грн., до 6,7 млн грн зменшилась дебіторська заборгованість, зросла заробітна плата працівників, оновлений автопарк лісгоспу, придбані інші основні засоби, підприємство отримує прибутки.

На загальних зборах трудового колективу ДП «Буський лісгосп» 25.07.2016 року одноголосно була висловлена підтримка директору підприємства Дудичу Р.І, а його робота на посаді директора визнана ефективною.

За таких обставин, звертаємось до Вас та переконливо просимо підтримки та захисту перед неправдивими та безпідставними звинуваченнями, що звучать у нашу адресу і створюють перешкоди у нормальній роботі підприємства.

Буську районну раду, у свою чергу, просимо підтримати кандидатуру Дудича Р.І. для перепризначення на посаді директора ДП «Буський лісгосп». Сподіваємось та Вашу підтримку та розуміння.

Колектив ДП «Буський лісгосп»