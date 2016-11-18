Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині 15 річна дівчинка потребує допомоги
Мешканка Красного Буського району Олеся Мазур, 2001 року народження в 2011 році перенесла операцію по пересадці донорської нирки у Мінську. П'ять років дівчинка жила з донорською ниркою, але зараз ця нирка йде на відторгнення, і для її лікування і відтермінування відторгнення потрібно великі кошти – 10 000 євро.
На Львівщину волонтер з Німеччини привіз гуманітарну допомогу для дітей
Вже не вперше волонтер, поляк за національністю, громадянин Німеччини Криштоф Даріуш приїздить в Україну з гуманітарною допомогою для дітей. Своїм авто молодий чоловік привозить дітям одяг, взуття, необхідну для повсякденного життя побутову техніку, інші предмети вжитку, - про це інформують у Буській РДА.


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Новини культури

На Львівщині 15 річна дівчинка потребує допомоги

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Мешканка Красного Буського району Олеся Мазур, 2001 року народження в 2011 році перенесла операцію по пересадці донорської нирки у Мінську. П'ять років дівчинка жила з донорською ниркою, але зараз ця нирка йде на відторгнення, і для її лікування і відтермінування відторгнення потрібно великі кошти –  10 000 євро. 

На даний час у батьків таких коштів немає і зібрати самотужки не можуть, так як вони ще сплачують кредит в банку (123 000 грн), за попередню операцію, яка коштувала 35 000 доларів. 
  Олеся дуже хоче жити і просить в Бога, щоб це все пережити та бути життєрадісною і щасливою. 

Просимо не байдужих людей допомогти Олесі бути здоровою.
Олеся дуже любить співати, ось відео : 
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1CEW4m9_U
https://www.youtube.com/watch?v=gmOmun3ozlo

Реквізити мами Олесі для перерахунку коштів: 
Картка ПриватБанку: 4149 4996 4451 4489 

Рахунок - 26202501766713,
МФО - 300614,
код ЄДРПОУ - 2577802268
Отримувач - Мазур Оксана Степанівна 
Номер телефону мами Олесі : 097-35-611-97,
Номер телефону тата: 067-47-63-278.


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