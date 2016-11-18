Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Мешканка Красного Буського району Олеся Мазур, 2001 року народження в 2011 році перенесла операцію по пересадці донорської нирки у Мінську. П'ять років дівчинка жила з донорською ниркою, але зараз ця нирка йде на відторгнення, і для її лікування і відтермінування відторгнення потрібно великі кошти – 10 000 євро.

На даний час у батьків таких коштів немає і зібрати самотужки не можуть, так як вони ще сплачують кредит в банку (123 000 грн), за попередню операцію, яка коштувала 35 000 доларів.

Олеся дуже хоче жити і просить в Бога, щоб це все пережити та бути життєрадісною і щасливою.

Просимо не байдужих людей допомогти Олесі бути здоровою.

Олеся дуже любить співати, ось відео :

https://www.youtube.com/watch?v=Xu1CEW4m9_U

https://www.youtube.com/watch?v=gmOmun3ozlo

Реквізити мами Олесі для перерахунку коштів:

Картка ПриватБанку: 4149 4996 4451 4489

Рахунок - 26202501766713,

МФО - 300614,

код ЄДРПОУ - 2577802268

Отримувач - Мазур Оксана Степанівна

Номер телефону мами Олесі : 097-35-611-97,

Номер телефону тата: 067-47-63-278.