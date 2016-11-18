Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Мешканка Красного Буського району Олеся Мазур, 2001 року народження в 2011 році перенесла операцію по пересадці донорської нирки у Мінську. П'ять років дівчинка жила з донорською ниркою, але зараз ця нирка йде на відторгнення, і для її лікування і відтермінування відторгнення потрібно великі кошти – 10 000 євро.
На даний час у батьків таких коштів немає і зібрати самотужки не можуть, так як вони ще сплачують кредит в банку (123 000 грн), за попередню операцію, яка коштувала 35 000 доларів.
Олеся дуже хоче жити і просить в Бога, щоб це все пережити та бути життєрадісною і щасливою.
Просимо не байдужих людей допомогти Олесі бути здоровою.
Олеся дуже любить співати, ось відео :
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1CEW4m9_U
https://www.youtube.com/watch?v=gmOmun3ozlo
Реквізити мами Олесі для перерахунку коштів:
Картка ПриватБанку: 4149 4996 4451 4489
Рахунок - 26202501766713,
МФО - 300614,
код ЄДРПОУ - 2577802268
Отримувач - Мазур Оксана Степанівна
Номер телефону мами Олесі : 097-35-611-97,
Номер телефону тата: 067-47-63-278.