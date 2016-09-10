Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури На Львівщині вшанують полеглих у битві проти армії Будьонного Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01



До відзначення 96-ї річниці героїчного бою оборонців Львова проти кінної армії Будьонного, поблизу села Задвір’я триває впорядкування території польського військового цвинтаря, - повідомляє місцеве видання Буський Репортер. Польське Товариство охорони військових могил у Львові, як і щороку, виступає ініціатором урочистої Св'ятої літургії на території військових поховань в Задвір`ї, яка відбудеться під патронатом Генерального Консульства Республіки Польщі у Львові.

Цього року Служба Божа запланована на 20 серпня 2016 року о 14.00год. До участі в урочистості запрошено керівників обласної та районної адміністрацій, Львівської міської ради, Буської районної ради, представників Генерального Консульства РП у Львові та інших.

Нагадаємо, що цьогоріч припадає 96-та річниця з дня героїчного бою проти більшовицької навали (кінноти С. Будьонного), який відбувся 17 серпня 1920 році. У запеклій битві полягло 320 оборонців-добровольців, здебільшого мешканців Львова та околиць.

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Кількість переглядів - 132 Микола 2016-08-20 11:52:41

Ось так валиться міф про непабедімаго Будьонного і його конной армії. Щоб там не лопотали адепти руцкага міра, а все повертається на круги своя

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