Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01





Безцінна перлина нашої історії – Олеський замок у неділю гостинно запросив найкращих бджолярів Бущини, Радехівщини, Жовківщини, а також гостей з Волинської області та Польщі, аби представити їм на першому міжнародному фестивалі меду «Надбужанські медобори» – величезний вибір різних сортів меду та увесь асортимент корисної для здоров’я бджолиної продукції. Вистачало й покупців, які смакували, прицінювались, а вже потім купували мед – кому який до вподоби. Як забавлялись на фесті, - далі у нашому репортажі.

Відкривали свято представник Львівської ОДА Віталій Корецький, голова Буської РДА Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова та депутат Львівської обласної ради Петро Жукровський. Вони щиро привітали всіх земляків, гостей зі Святом меду, побажали прихильності долі до здобутків медових усім бджолярам, плідних ужинок, а також гарного та веселого усім настрою на солодкому святі.

Також вітальні слова лунали від депутата Верховної Ради України Михайла Бондара, голови районної організації ветеранів війни і праці Володимира Луженцова, директора Львівської галереї мистецтв Лариси Возницької-Разінкової та голови Жовківської РДА Надії Щур, які наголосили, що бджолярство – сьогодні найголовніша аптека держави, це здоров’я нашої країни, а подібні свята стають для людей добрим стимулом для розуміння, що таке мед. Організаторами дійства стали Буська РДА, Буська районна рада, пасічники Бущини.

Далі Свято меду проходило з українською піснею, гумором та танцями. Веселий настрій протягом усього фестивалю глядачам дарувала чарівна ведуча Любов Огороднік. Концертну програму підготували працівники відділу культури та туризму Буської РДА та молоді таланти Бущини, які вдало виступили перед глядачами. Гостей вітали солісти Олеся Середа, Яна Владика, Оксана Савчук та інші, хореографічні колективи «Плеяда» (кер.М.Козак), «Плеяда Красненського НД» (кер.Ю.Сандалова), «Енерджі» (кер.І.Сторонянська), зразкова хореографічна студія «Арніка» (кер.А.Діяк) та вокальні колективи Бущини Народний ансамбль пісні та музики «Перевесло» НД с.Олесько (кер.Є.Гнатюк), вокальний ансамбль «Надбужанки» (кер.І.Лаврін), жіночий ансамбль «Побужанка» НД с.Побужани, народний вокальний ансамбль «Любисток» НД с.Утішків (кер. О.Бекар), жіночий вокальний ансамбль «Журавка» НД с.Журатин (кер.А.Нарольська) та музичний гурт «БакБенд», за що отримували від організаторів свята – подяки та медові подарунки.

А тим часом пасічники пропонували запашні меди. Одні дегустували, інші купували цілющий медок для рідних та друзів. На фестивалі представили чимало різновидів меду – гречаний, лісовий, акацієвий, з різнотрав’я та інше, а також такі продукти бджільництва, як пилок, прополіс, перга, медове вино та медовуха. Усього було вдосталь. Не обійшлось і без знарядь пасічників та довідкової літератури про цю древню справу. Вправно обслуговуючи покупців, встигали і між собою погомоніти, досвідом обмінятись, про нові технології у бджільництві згадати. А гості тим часом смакували медовими напоями та справжньою медовухою. Як то кажуть, по бороді текло...



Цьогоріч в середньому літр цілющого продукту коштує 80-100 гривень, півлітри медовухи – 60 гривень.

Кожний продукт бджолярства має незрівнянні властивості. Наприклад, як пояснюють пасічники, маточкове молочко містить унікальний набір амінокислот та антиоксидантів і покращує імунітет. Але цей продукт нестійкий, тож бджолярі не рекомендують скуповувати його значними порціями. Краще потроху, але свіже. А ще можна його розчинити у меді – він має бактерицидну дію, і цілющі властивості цієї суміші зберігатимуться довше. До речі, у Давньому Єгипті мед застосовували у процесі муміфікації.

«За 15 років, що віддаю бджолам, пересвідчився: мед і супутні продукти бджолярства справжнє джерело здоров’я, – розповідає пасічник з Радехова. – Столова ложка меду за 15–20 хвилин до сніданку надасть весь комплекс життєво необхідних речовин сердечному м’язу. Сам медом рятуюся вже стільки років поспіль. А спиртовий розчин прополісу (смоли з бруньок, яку збирають бджоли, щоб простерилізувати вулик) позбавить гастритів і навіть виразкової хвороби шлунка. Єдине, що потрібно пам’ятати, – дуже обережно застосовувати продукти бджолярства за цукрового діабету».

Пасічник переконаний, що всі продукти бджіл корисні для здоров’я: «Навіть їхня отрута дуже цілюща. Поки мед викачаю, то разів з 50 куснуть. Зате й здоров’я додасться». Як каже мій співрозмовник, бджоли нахабства не люблять: якщо мед із вулика взяв, то підходити до нього вже не варто, бо розсердяться.

Того дня об’єднання українок «Яворина» провела благодійний ярмарок на підтримку українських воїнів – вони пригощали гостей млинцями з медом та продавали чарівні прикраси. Усі зібрані від продажу товарів кошти спрямують на допомогу військовим, які служать у зоні АТО.

Перший міжнародний фестиваль меду можна сміливо назвати як одне із найяскравіших та незабутніх свят, які проводились у районі, бо довело це, а ще підтримало вітчизняного товаровиробника, задовольнило запити місцевих, приїжджих покупців, котрі поїхали зі свята з хорошими враженнями і чималенькою банкою меду.

Роман МАТВІЮК, фото автора

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