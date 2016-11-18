Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині 15 річна дівчинка потребує допомоги
Мешканка Красного Буського району Олеся Мазур, 2001 року народження в 2011 році перенесла операцію по пересадці донорської нирки у Мінську. П'ять років дівчинка жила з донорською ниркою, але зараз ця нирка йде на відторгнення, і для її лікування і відтермінування відторгнення потрібно великі кошти – 10 000 євро.
На Львівщину волонтер з Німеччини привіз гуманітарну допомогу для дітей
Вже не вперше волонтер, поляк за національністю, громадянин Німеччини Криштоф Даріуш приїздить в Україну з гуманітарною допомогою для дітей. Своїм авто молодий чоловік привозить дітям одяг, взуття, необхідну для повсякденного життя побутову техніку, інші предмети вжитку, - про це інформують у Буській РДА.


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Новини культури

На Львівщину волонтер з Німеччини привіз гуманітарну допомогу для дітей

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Вже не вперше волонтер, поляк за національністю, громадянин Німеччини Криштоф Даріуш приїздить в Україну з гуманітарною допомогою для дітей. Своїм авто молодий чоловік привозить дітям одяг, взуття, необхідну для повсякденного життя побутову техніку, інші предмети вжитку, - про це інформують у Буській РДА.

  Цього разу волонтер вирішив завітати у Буськ. У спілкуванні з головою райдержадміністрації Петром Морозом він пояснив своє спонтанне рішення тим, що на його футболці, як і на гербі Буська, зображені лелеки, отож доля сама розпорядилася так, аби його маршрут вперше проліг до древнього міста над Бугом.
   На згадку про відвідини нашого району, очільник Бущини Петро Мороз подарував волонтерові книжку «Буська земля» та висловив сподівання, що поїздки хлопця з волонтерськими місіями в Україну будуть продовжувати і надалі.

  Після передачі гуманітарної допомоги спеціалізованим службам, які розподілять їх поміж найбільш нужденними дітьми, перший заступник голови РДА Олег Ільків запросив пана Даріуша відвідати хоспіс в Йосипівці. Побувавши в гостях у літніх людей, поспілкувавшись з ними, волонтер обіцяв допомогти - привезти наступного разу для їх потреб засоби гігієни та необхідні предмети побуту.


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