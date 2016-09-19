Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини культури

На Львівщині мешканці декомунізованого села власними зусиллями проводять ремонт медпункту

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

Тепер відвідувачам медичної амбулаторії села Андріївка (Мармузовичі) буде значно затишніше і тепліше, а все завдяки почину Віктора Дідуха, який посприяв ремонту покрівлі медпункту. Підтримали і інші небайдужі мешканці і ось уже знову кипить робота, – у будівлі міняють вікна, а на подвір’ї оновлюють огорожу. У планах також ремонт фасаду будівлі, - про це повідомляє сайт «Моє село Андріївка».

   Усі матеріальні витрати взяли на себе підприємці та просто небайдужі люди:
Стахів Степан; Кахнич Петро; Мураль Ігор; Уштан Володимир; Уштан Василь; Тижай Олег;  Папроцький Роман; Делявський Богдан та Делявська Марія. Від імені громади нашого села їм щиру подяку! Як сказано у писанні: «Дающого рука не оскудіє» і нехай усе повернеться вам сторицею.

 Також, висловлюємо подяку робітникам, які виконують усю роботу на волонтерських засадах (безкоштовно), розуміючи, що цей заклад потрібен усім в нашому селі.
  Особливо треба відмітити особистий вклад в організації оновлювальних робіт  дільничного фельдшера нашого села, а за сумісництвом і депутата районної ради Дроздовського Петра Володимировича, який балотуючись у депутати пообіцяв односельчанам відремонтувати стареньку будівлю медпункту. До речі, саме він ініціатор і організатор ремонтних робіт в Андріївському медпункті.


Російськомовну версію публікації ви можете прочитати тут.

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