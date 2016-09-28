Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





5 жовтня у Львівській обласній бібліотеці для дітей пройшов обласний конкурс «Читаємо вірші Івана Франка мовами світу», у якому взяли участь читачі старшого шкільного віку майже з усіх районів області. Цей конкурс був приурочений 160-річниці великого Каменяра і відбувся в новому приміщенні, яке було збудовано за допомогою чудової огрганізації, з діяльністю якої Ви ознайомитесь тут . Керували проектом спеціалісти високого рівня та знанням новітніх технологій. За дуже стислі терміни роботи були проведені на дуже хорошому рівні, чим ми можемо пишатися. Наш район представляли дві учасниці: Оля Смолінська – восьмикласниця з Ракобовтів та десятикласниця Марта Семенів з Побужан.

У Львові конкурсантки читали напам’ять поезію Івана Франка мовою оригіналу та у перекладах на іноземні. Компетентне журі враховувало знання виконавцем іноземної мови та вміння володіти поетичним словом Івана Франка, емоційність виступу, художнє втілення твору – використання музики, елементів костюму і т.п. Дівчатка дуже відповідально та сумлінно готувались до конкурсу: неодноразово консультувались зі своїми наставниками-вчителями, а також і з бібліотекарями.

У Львові Оля Смолінська читала поезію «Чого являєшся мені у сні?» англійською мовою. Ліричність її виступу надавала «Мелодія» Мирослава Скорика. Елегантний костюм молодої панянки доби Івана Франка одразу вирізняв її з-поміж інших учасників. За артистичне втілення образу, емоційність виконання Оля Смолінська була відзначена окремим призом журі. Таку ж відзнаку отримала і Марта Семенів за декламування поезії «Я не жалуюсь на тебе, доле» польською мовою, котру, до речі, почала вивчати зовсім недавно. Журі відзначило хороший рівень володіння мовою, а також артистичність Марти. А особливо всіх привабив її образ – босонога дівчина у столітній домотканій вишитій сорочці з вінком колосся на голові. Тим, хто читав твори польською мовою, член журі рекомендувала брати участь у творчих проектах, які презентуватиме консульство Польщі у Львові.

Участь у проектах дасть дітям змогу навчатись у престижних польських вишах.Кожна із конкурсанток отримала також диплом та книгу Б.Тихолоза «Іван Франко від А до Я», котру було відзначено на цьогорічному 23 Форумі видавців у Львові. Участь дітей у таких конкурсах свідчить про те, що вивчення іноземних мов, особливо, англійської, на сьогоднішній день є дуже актуальним і важливим для молодого покоління.

Галина Гораль, заступник директора

Буської ЦБС по роботі з дітьми