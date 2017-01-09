Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Українці обурені півфіналістами українського відбору на «Євробачення-2017»
«Де нормальні артисти?!», - мережа обурена півфіналістами українського відбору на «Євробачення-2017». Поки відома лише частина конкурсних композицій.
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Новини культури

Українці обурені півфіналістами українського відбору на «Євробачення-2017»

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

«Де нормальні артисти?!», - мережа обурена півфіналістами українського відбору на «Євробачення-2017». Поки відома лише частина конкурсних композицій. 

Український національний відбір на "Євробачення-2017" продовжує набирати обертів. 17 січня стали відомі 24 півфіналіста, які будуть боротися за можливість представити Україну в Києві.

Однак соцмережі не надто задоволені складом учасників і кажуть, що Україна не займе високе місце в фіналі (завдяки перемозі Джамали місце країни у фіналі "Євробачення-2017" вже гарантовано — ред.), Так як виступити на сцені МВЦ хочуть багато невідомі артисти.

Поки відома лише частина конкурсних пісень виконавців, тому знайшлися і ті користувачі, які просять відкинути негативні думки і дочекатися всіх композицій відбору і тоді робити висновки.

Ми зробили підбірку відгуків користувачів соціальних мереж про 24-ку півфіналістів. 

Як повідомляли раніше, півфіналістами нацвідбору стали: гурт С.К.А.Й., Арсен Мірзоян, TAYANNA (Тетяна Решетняк), MamaRika, Віталій Козловський, Detach, Пающіє труси, KUZNETSOV, Міла Нітіч, ​​O.Torvald, Green Grey, AGHIAZMA , Сальто Назад, ROZHDEN, Vivienne Mort, Анастасія Прудиус, ILLARIA, KADNAY, Роман Веремейчик і група LUMIERE, Laliko, MELOVIN, LETAY, Panivalkova і Monochromea.

Сергій Притула буде ведучим прямих ефірів Національного відбору на "Євробачення-2017


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