Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

У п’ятницю, 2 вересня, у сесійній залі Львівської обласної ради відбулись урочистості з нагоди відзначення в Україні Дня підприємця.
Так, у рамках святкування голова Львівської ОДА Олег Синютка вручив нагороди переможцям обласних конкурсів у номінаціях "Краще мале підприємство Львівщини", "Краща жінка-підприємець Львівщини" та "Кращий молодий підприємець Львівщини", а також нагородив підприємців подяками та почесними грамотами облдержадміністрації. Серед переможців була і наша землячка - керівник Буського приватного підприємства «Ківшсервіс» Ольга Хаммель.
Для усіх присутніх виступив галицький академічний камерний хор під керівництвом народного артиста України, професора Василя Яциняка.
Учасниками урочистості у Львові стали також керівник апарату РДА Євген Кичурчак та редактор Буського районного часопису «Воля народу» Микола Іванців.
Довідка: День підприємця в Україні відзначається у першу неділю вересня. Свято встановлено Указом Президента у 1998 році.
/фото Миколи Іванціва/