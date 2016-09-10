Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури Мешканка Буського району перемогла в номінації «Краще мале підприємство Львівщини» Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01



У п’ятницю, 2 вересня, у сесійній залі Львівської обласної ради відбулись урочистості з нагоди відзначення в Україні Дня підприємця. Так, у рамках святкування голова Львівської ОДА Олег Синютка вручив нагороди переможцям обласних конкурсів у номінаціях "Краще мале підприємство Львівщини", "Краща жінка-підприємець Львівщини" та "Кращий молодий підприємець Львівщини", а також нагородив підприємців подяками та почесними грамотами облдержадміністрації. Серед переможців була і наша землячка - керівник Буського приватного підприємства «Ківшсервіс» Ольга Хаммель.

Для усіх присутніх виступив галицький академічний камерний хор під керівництвом народного артиста України, професора Василя Яциняка.

Учасниками урочистості у Львові стали також керівник апарату РДА Євген Кичурчак та редактор Буського районного часопису «Воля народу» Микола Іванців.

Довідка: День підприємця в Україні відзначається у першу неділю вересня. Свято встановлено Указом Президента у 1998 році.

/фото Миколи Іванціва/

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