Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Листи до редакції

Як розслабитися без шкоди для власного здоров'я?

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

Чим краще ввечері, тим гірше вранці – так говорить народна мудрість. Відпочинок потрібен усім, а що може бути приємніше дружніх посиденьок за келихом-другим хорошого напою? Але, найчастіше, піднесений вечірній настрій переходить у ранкову розбитість. Нудота, головний біль, дезорієнтація, спрага – все це ознаки алкогольної інтоксикації. Так організм реагує на етанол – основу алкогольних напоїв. Чим вище концентрація даної речовини в крові, тим важчий відчувається похмільний синдром.

Чим небезпечне отруєння алкоголем?

У невеликих кількостях алкоголь навіть корисний – судини розширюються, кров циркулює швидше і краще. Речовини, що містяться в хороших винах, благотворно впливають на роботу серця, стимулюють пам'ять, стабілізує нервову систему.

Але дуже важливо не перевищувати допустиму дозу (50-100г червоного вина на добу), інакше ліки напій перетворюється на отруту. Хронічне перевищення допустимої норми алкоголю призводить до розвитку серйозних патологій:

Ішемічна хвороба серця, інфаркт, інсульт
Атеросклероз, недоумство
Патології печінки (цироз), панкреатит
Безпліддя
Ниркова недостатність та ін

Безконтрольне вживання алкоголю щороку забирає мільйони життів, причому з кожним роком проблема «молодшає». Алкоголізм давно носить гострий соціальний характер, оскільки ставить під загрозу здоров'я людства в цілому.

Допоможемо організму відновитися

Хронічний алкоголізм і випадки тяжкого отруєння вимагають контролю з боку досвідчених лікарів. Призначається ряд процедур, завдяки яким організм очищається від етанолу, а потім починається тривалий процес реабілітації.

Наслідки одиничних випадків легкої алкогольної інтоксикації нейтралізуються в домашніх умовах. Для цього краще всього використовувати ентеросорбенти – препарати, які витягують з організму токсини і виводять їх природним шляхом. Добре зарекомендував себе комплекс «Токсфайтер люкс» – натуральний ентеросорбент від компанії Арт Лайф.

Ентеросорбент нового покоління для очищення всього організму

Щоб добре провести вечір і не стати заручником ранкового похмілля, можна трохи допомогти своєму організму. За годину до передбачуваного банкету потрібно випити пару капсул «Токсфайтер люкс», і ще пару капсул перед сном. Речовини у складі препарату зберуть всі токсини, і вплив алкоголю не буде таким руйнівним. А якщо вживати ентеросорбент регулярно, то поліпшується перистальтика ШКТ, відновлюється печінка, шкіра стає здоровою і гладкою, підвищується імунітет.

Схеми застосування та повний склад комплексу «Токсфайтер люкс» представлені на сайті www.healthcentre.com.ua – офіційних представників Арт Лайф. Там же можна ознайомитися з відгуками покупців і замовити препарат за вигідною ціною.


Російськомовну версію публікації ви можете прочитати тут.

Версія для друку
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