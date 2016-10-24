Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Яремче, як неофіційна столиця карпатського регіону і "ворота" в гори, приваблює туристів звідусіль. Українці й іноземці з охотою їдуть у Яремче: хтось вперше, хтось традиційно кожен рік. Це мальовниче містечко з давньої історією має що показати туристу в будь-яку пору року. Яремче являє собою відомий кліматичний курорт, перлину "зеленого" туризму, демонструє рівень гірськолижної культури в Україні — адже саме в цьому місті часто обирають житло лижники з Буковелю.

Вражаюча природа

Кожен відвідувач цієї місцевості дивується виразним пейзажам, що оточують Яремче. Зі східного боку над містом нависає величезна скеля, яку в народі прозвали Слон. Дійсно, якщо подивитись на це геологічне чудо з висоти і на відстані, серед густої лісової рослинності проявляються обриси гігантського слона.

Інше природне диво, яке прагнуть побачити туристи з міста і околиць, це каскадний водоспад Пробій. Потужний і красивий, Пробій розташований на ріці Прут. Вода спадає з висоти 8 метрів під кутом 45⁰. Спостерігати за пам’яткою природи дуже цікаво та зручно: над Прутом у цьому місці побудовано 20-метровий міст. Від водоспаду починається один з промаркованих пішохідних маршрутів на хребет Явірник.

Скелі Довбуша в околицях Яремче приваблюють прихильників історії, містики та унікальних витворів природи. Цей скельно-печерний комплекс захоплює масштабами, древністю і красою. У складних нагромадженнях каменю вбачаються цікаві образи людей і істот, а зверху відкривається фантастичний вид. У комплексі зацікавлені туристи зможуть побачити стародавнє язичницьке святилище, печери з чіткими геометричними формами, рівні стіни всередині з наскальними малюнками. Ці скелі і печери успішно використовувалися опришківськими загонами для схову і оборони, про що цікаво поінформують екскурсоводи.

Рукотворні цікавинки

Обов'язково варто побачити і сфотографувати унікальні споруди у Яремче. Це дерев'яний, створений без єдиного цвяха, ресторан "Гуцульщина", що вражає архітектурою і неповторним колоритом. У місті розташовані два сувенірні базари — кожен турист перебуває у захваті від витворів місцевих майстрів. Сувенірні ринки Яремче схожі на музеї гуцульської культури під відкритим небом: навіть якщо не купувати нічого, можна насолодитися переглядом, атмосферою, розмовою з жителями.

Із пам'яток архітектури порадимо церкву Пророка Іллі — це діючий храм і зразок традиційної гуцульської будівлі з дерева. Сучасна греко-католицька Церква Різдва Івана Хрестителя не менш красиво виглядає на фоні міста і оточуючих гір.

Прихильники музейного дозвілля будуть задоволені. Музей Митрополита Шептицького, музей етнографії та екології Карпатського краю гостинно відчинили двері і чекають відвідувачів.

Яремче і котеджі для гостей міста

Гостинні господарі тримають у Яремче котеджі для відпочиваючих — ось так тут зустрічають гостей. З гарними інтер’єрами і натуральним меблевим оздобленням, смачною кухнею і найвищим рівнем сервісу. Ціни доступні навіть для великих компаній — для туристів з сім'ями і друзями.

Приїжджайте на відпочинок у Яремчі — тут вам будуть раді в будь-яку погоду і пору року. А туристам завжди буде чим зайнятися і організувати дозвілля на будь-який смак.