Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
Вибираємо обладнання для інкубації яєць
Щоб вийшов з яйця курча, не обов'язково потрібна курка-квочка. Можна скористатися інкубатором. Думаєте, що не впораєтеся зі складним процесом? Насправді все не так складно.
Путівник по Яремче
Яремче, як неофіційна столиця карпатського регіону і "ворота" в гори, приваблює туристів звідусіль. Українці й іноземці з охотою їдуть у Яремче: хтось вперше, хтось традиційно кожен рік.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Листи до редакції
Листи до редакції

Путівник по Яремче

Нравится
Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01

Яремче, як неофіційна столиця карпатського регіону і "ворота" в гори, приваблює туристів звідусіль. Українці й іноземці з охотою їдуть у Яремче: хтось вперше, хтось традиційно кожен рік. Це мальовниче містечко з давньої історією має що показати туристу в будь-яку пору року. Яремче являє собою відомий кліматичний курорт, перлину "зеленого" туризму, демонструє рівень гірськолижної культури в Україні — адже саме в цьому місті часто обирають житло лижники з Буковелю.Відпочитнок у Яремче

Вражаюча природа

Кожен відвідувач цієї місцевості дивується виразним пейзажам, що оточують Яремче. Зі східного боку над містом нависає величезна скеля, яку в народі прозвали Слон. Дійсно, якщо подивитись на це геологічне чудо з висоти і на відстані, серед густої лісової рослинності проявляються обриси гігантського слона.

Інше природне диво, яке прагнуть побачити туристи з міста і околиць, це каскадний водоспад Пробій. Потужний і красивий, Пробій розташований на ріці Прут. Вода спадає з висоти 8 метрів під кутом 45⁰. Спостерігати за пам’яткою природи дуже цікаво та зручно: над Прутом у цьому місці побудовано 20-метровий міст. Від водоспаду починається один з промаркованих пішохідних маршрутів на хребет Явірник.

Скелі Довбуша в околицях Яремче приваблюють прихильників історії, містики та унікальних витворів природи. Цей скельно-печерний комплекс захоплює масштабами, древністю і красою. У складних нагромадженнях каменю вбачаються цікаві образи людей і істот, а зверху відкривається фантастичний вид. У комплексі зацікавлені туристи зможуть побачити стародавнє язичницьке святилище, печери з чіткими геометричними формами, рівні стіни всередині з наскальними малюнками. Ці скелі і печери успішно використовувалися опришківськими загонами для схову і оборони, про що цікаво поінформують екскурсоводи.

Рукотворні цікавинки

Обов'язково варто побачити і сфотографувати унікальні споруди у Яремче. Це дерев'яний, створений без єдиного цвяха, ресторан "Гуцульщина", що вражає архітектурою і неповторним колоритом. У місті розташовані два сувенірні базари — кожен турист перебуває у захваті від витворів місцевих майстрів. Сувенірні ринки Яремче схожі на музеї гуцульської культури під відкритим небом: навіть якщо не купувати нічого, можна насолодитися переглядом, атмосферою, розмовою з жителями.

Із пам'яток архітектури порадимо церкву Пророка Іллі — це діючий храм і зразок традиційної гуцульської будівлі з дерева. Сучасна греко-католицька Церква Різдва Івана Хрестителя не менш красиво виглядає на фоні міста і оточуючих гір.

Прихильники музейного дозвілля будуть задоволені. Музей Митрополита Шептицького, музей етнографії та екології Карпатського краю гостинно відчинили двері і чекають відвідувачів.Що подивитись у Яремче

Яремче і котеджі для гостей міста

Гостинні господарі тримають у Яремче котеджі для відпочиваючих — ось так тут зустрічають гостей. З гарними інтер’єрами і натуральним меблевим оздобленням, смачною кухнею і найвищим рівнем сервісу. Ціни доступні навіть для великих компаній — для туристів з сім'ями і друзями.

Приїжджайте на відпочинок у Яремчі — тут вам будуть раді в будь-яку погоду і пору року. А туристам завжди буде чим зайнятися і організувати дозвілля на будь-який смак.


Версія для друку
Інші публікації розділу Листи до редакції

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  