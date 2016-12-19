Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





За два роки перебування на посаді голови Львівської ОДА Олег Синютка виконав менше 40% своїх публічних обіцянок. Моніторинг виконання обіцянок Олега Синютки провели експерти всеукраїнської громадської організації «Слово і діло», яка регулярно відстежує і перевіряє виконання обіцянок українських політиків та посадовців.

У рейтингу відповідальності голів облдержадміністрацій Олег Синютка посів лише 11 місце, виконавши 39% обіцянок, пише «Слово і діло».

Найбільше обіцянок голови ЛОДА було присвячено галузі розбудови інфраструктури, розвитку охорони здоров’я, транспорту та фінансам. Так, чи не найважливішими серед виконаних обіцянок є такі, як забезпечення обладнанням Новояворівської лікарні №1, побудова двох асфальтних заводів та ремонт доріг у низці районів області.

Серед обіцянок, що уже були провалені львівським обласним головою, вирізняються такі: завершення у 2015 році ремонту дороги Львів-Славське, заборона діяльності перевізників, які до кінця 2015 року не встановили GPS-пристрої та здача у 2016 році в експлуатацію Львівського перинатального центру (центр перебуває на тривалій реконструкції, що не завершиться до кінця поточного року).

До зобов’язань, виконання яких від Олега Синютки найбільше чекають мешканці області, належать відкриття відділень гемодіалізу у Стрийському та Буському районах, запуск у 2017 році заводу з виробництва кабельних мереж та зведення до листопада 2017 року вітроелектростанції з шістьма турбінами.