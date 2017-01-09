Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Чеська компанія має намір збудувати на Львівщині сміттєспалювальний завод

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Сьогодні, 17 січня, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся з представником чеської компанії SMS CZ s. r. o., яка займається виробництвом обладнання в галузі екології, зокрема для переробки твердих побутових відходів.
У ході обговорення проблематики переробки відходів Петр Юрса висловив зацікавленість збудувати на Львівщині сміттєспалювальний завод. За його словами, фінансування планується залучити з данського інвестиційного фонду.

"Ми попередньо розраховуємо на завод, який буде спалювати близько 300 тис тонн побутових відходів на рік. Спалювання однієї тонни сміття за попередніми розрахунками коштуватиме 30 – 40 євро за тонну", - повідомив гість.
Під час зустрічі йшлось також про можливість підписання тристороннього договору про наміри між Львівщиною, компанією SMS CZ s.r.o. і данським фондом на фінансування розробки відповідного проекту.
"Давайте разом крок за кроком рухатися вперед", - підсумував очільник області.

Нагадаємо, що 10 грудня 2016 року стартував відкритий конкурс на будівництво та експлуатацію сміттєпереробного заводу. А 10 листопада минулого року Львівська ОДА представила три земельні ділянки для будівництва сміттєпереробного заводу .


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