Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Сьогодні, 23 грудня, у ЛОДА під час другого регіонального Форуму з безпеки дорожнього руху відбулося підписання меморандуму про співпрацю щодо проходження практики студентів Національного університету "Львівська політехніка" на автопідприємствах Львівської області.

Документ підписали: Львівська обласна державна адміністрація, МО ВГО "Громадський комітет транспортної безпеки у Львівській області", ГО "Наглядова громадська рада з питань транспорту", Львівська обласна організація роботодавців транспорту, НУ "Львівська політехніка".

Очільник департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло, підписуючи меморандум від імені облдержадміністрації, зауважив, що ця подія дає підґрунтя нашим студентам – фахівцям в галузі транспорту для розвитку, самовизначення і можливого подальшого працевлаштування.

"Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку також готовий приймати до себе студентів на стажування та майбутнє працевлаштування", - додав Роман Кокотайло.

Слід зазначити, що меморандум передбачає створення можливостей для проходження студентами ВНЗ навчальної, експертно-правової та переддипломної практик згідно з освітнім напрямком підготовки; розробку нових та вдосконалення існуючих програм практик для студентів ВНЗ, які навчаються в галузі знань "Транспорт" за спеціальностями "Автомобільний транспорт" і "Транспортні технології"; сприяння створенню нових робочих місць в автопідприємствах області; формування на Львівщині прошарку еліти фахівців автомобільного транспорту шляхом регулярного проведення спільних заходів та ін.

У рамках форуму заслухали інформацію Управління Уктрансбезпеки у Львівській області про стан аварійності в області, а також представили новітні напрацювання щодо покращення безпеки руху, розроблені студентами НУ "Львівської політехніки".

Окрім того, МО ВГО "Громадський комітет транспортної безпеки у Львівській області" презентувала клуб фахівців та меценатів автомобільного транспорту "Територія Безпеки".