Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





17-19 травня 2017 року у м.Ташкент (Республіка Узбекистан) відбудеться 21-а Міжнародна Виставка і Конференція “Нафта і Газ Узбекистану — OGU 217”, приурочена 25-річчю Національної Холдингової Компанії “Узбекнафтогаз”. Захід щорічно проводиться за безпосередньої участі та підтримки флагмана нафтогазової індустрії Узбекистану — Національної Холдингової Компанії “Узбекнафтогаз”.

Організатори передбачають, що захід збере понад 500 учасників, в т.ч. керівників відомих світових нафтогазових та енергетичних компаній. В рамках заходу також відбудеться щорічна нафтогазова конференція на тему: “Нафтогазовий сектор Узбекистану: Технології, Інвестиції і Розвиток”.

З питань участі у Конференції та Виставці та з метою отримання додаткової інформації необхідно звертатися до контактних осіб організатора заходів — Міжнародної виставкової компанії “ITE — Uzbekistan”: тел.: (+998 71) 205-18-18. E-mail: lola_z@ite-uzbekistan.uz або sevara_polatjonova@ite-uzbekistan.uz, http://www.oilgas.uz/.