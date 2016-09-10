Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Правоохоронні органи

На Буковині попрощалися з демобілізованим учасником бойових дій Віталієм Черновським, у якого зупинилося серце

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

Він вижив на війні, однак смерть наздогнала його вдома… Сьогодні у селі Чудей Сторожинецького району прощалися з майором запасу Черновським Віталієм Васильовичем. Менш ніж місяць тому він повернувся з фронту. Помер Віталій 2 вересня 2016 року – у нього зупинилося серце…

По вул. Святого Миколая, біля будинку, де жив Віталій, учні Чудейської ЗОШ №1 утворили живий коридор. У руках вони тримали живі квіти, якими встелили дорогу під час руху похоронної процесії до церкви. 
Відспівали померлого у Церкві Святого Миколая. По дорозі на цвинтар по вул. Емінеску учні Чудейського НВК утворили живий коридор – вони кидали живі квіти на дорогу, де проходила траурна процесія.
Провести військового в останню путь з фронту приїхали 10 побратимів на чолі зі своїм командиром Максимом Кухарем.
«Віталій був призваний під час 3-ї хвилі мобілізації. Дуже порядна, добра людина, яка ніколи нікому ні в чому не відмовляла. Воював і в Донецькій області, і в Луганській. Його усі дуже поважали. Дуже важко хоронити таку людину…», – каже майор Максим Кухар, командир протитанкового артилерійського дивізіону 44-ї артилерійської бригади.
«Майор Черновський Віталій Васильович з 1988 по 1992 роки навчався у військовому училищі. Після цього проходив військову службу у Збройних Силах України на посадах офіцерсько-командного складу у 66-й окремій механізованій бригаді (м. Чернівці). Був мобілізований у вересня 2014 року, потім підписав контракт на 1 рік. Виконував бойове завдання на фронті на посаді заступника командира протитанкового дивізіону по роботі з особовим складом. 12 серпня 2016 року звільнився по демобілізації (завершився термін дії контракту). Помер 2 вересня 2016 року, попередня причина смерті – зупинка серця», – розповів військовий комісар Сторожинецького району Іван Яремійчук.
«Хороший чоловік був. Патріот. Лише нещодавно повернувся з війни…», – згадує сусід Володимир. 
«Це друг мого сина. Хороша людина була… Він трохи працював з моїм сином на будівництві, а потім поїхав на війну. Віталій з моїм сином і в дитячий садок разом ходили, і на роботу. Вони були друзями. Дуже шкода, що Віталій помер…», – каже Олена Василівна.
Поховали Віталія Черновського з усіма військовими почестями – під звуки військового оркестру та салютні залпи на сільському кладовищі, поруч з могилами матері та батька.
У померлого залишилась донька, 3 сестри та 4 брати. 5 грудня 2016 року Віталію мало б виповнитися 46 років…

Вічна пам’ять і слава!

Галина Єреміца, Громадські новини. Чернівці.


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