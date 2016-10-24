Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині розшукують мешканця Буського району, який прикидаючись благодійником, видурював кошти
У Львові розшукують шахрая, що прикидаючись благодійником, видурює кошти у містян. Про це повідомляє «Варта1» у Facebook. «Шахрай, псевдоволонтер Ковалюк Микола. Працює у Львові, Дрогобичі, Трускавці!»,- йдеться у повідомленні “Варта1”.
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Правоохоронні органи

На Львівщині розшукують мешканця Буського району, який прикидаючись благодійником, видурював кошти

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Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01

У Львові розшукують шахрая, що прикидаючись благодійником, видурює кошти у містян. Про це повідомляє «Варта1» у Facebook. «Шахрай, псевдоволонтер Ковалюк Микола. Працює у Львові, Дрогобичі, Трускавці!»,- йдеться у повідомленні “Варта1”.

У мережі Ютуб є відео, яке зафільмували волонтери у Трускавці. У відеоролику цей чоловік відкрито демонструє свій паспорт громадянина України, де чітко зазначено місце народження: с.Андріївка Буського району. Як сказано у публікації до відео,  ніхто з місцевих АТОвців та волонтерів з ним не знайомий, але люди щиро кидають гроші.
За справу вже взялися правоохоронці.


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