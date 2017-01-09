Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині виявлено факти незадовільного утримання доріг у зимовий період
Інспектори з дорожнього нагляду Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області разом з журналістами «Буського медіа порталу» здійснили обстеження автодоріг у Буському районі.
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Правоохоронні органи

На Львівщині виявлено факти незадовільного утримання доріг у зимовий період

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Інспектори з дорожнього нагляду Буського відділення поліції Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області разом з журналістами «Буського медіа порталу» здійснили обстеження автодоріг у Буському районі.

   У середу, 18 січня, для об’єктивного та неупередженого прийняття рішень журналіста Буського медіа порталу правоохоронці запросили у комісію, яка займається оцінюванням стану доріг. За день було обстежено близько 10 автодоріг загального користування до населених пунктів Утішків, Сторонибаби, Боложинів, Гумнисько, Переволочне, Заводське, Чаниж, Яблунівка.

   Інспектор з дорожнього нагляду Буського відділення поліції Кам’янко-Бузького відділу ВП ГУНП у Львівській області Анатолій Волянюк разом з журналістами зафіксували на фото на деяких дорогах чисельні факти несвоєчасного виконання дорожньою службою ДРП №2 філії Бродівської ДЕД своїх обов’язків. Зокрема, наявність на проїздній частині снігу, ожеледиці, снігового накату та переметів, ускладнювали рух на вказаних автомобільних доріг, а подекуди суттєво утруднювали зустрічний роз’їзд.

   Водій Святослав з Красного каже, що їдучи у Заводське три дні підряд не бачив, щоб дорога у цьому напрямку була посипана. Чоловік обурюється, адже наслідками подорожей вулично-дорожньою мережею нерідко стає ремонт авто.
   Під час обстеження було складено акти обстежень дорожніх умов. А також правоохоронці того дня вручили припис начальнику ДРП №2 філії Бродівської ДЕД Ярославі Ярему для усунення виявлених недоліків, які були виявлені при обстеженні. Однак начальник організації не визнав зафіксовані порушення, на його думку, його працівники вчасно посипають дороги.
 «Сьогодні (18 січня – Ред.) ми посипали дороги на Топорів, Задвір’я, Сторонибаби, Ожидів, Гуту-Тур’янську та інші. Дороги посипаємо кожного дня. Від четверга вже висипали близько 120 тонн суміші на дороги в районі. У нас на сайті навіть ведеться звіт, де вказується ділянки доріг, що були посипані», - сказав у коментарі журналісту начальник ДРП №2 філії Бродівської ДЕД Ярослав Ярема.
  Також правоохоронці нагадують водіям про неухильне дотримання Правил дорожнього руху. Необхідно бути дуже обережними на дорогах, пам’ятати, що при ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, саме тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірне виникнення ожеледиці. 
Роман МАТВІЮК, фото автора
/Буський медіа портал/

  


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