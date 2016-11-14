Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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В Олеську обстріляли житловий будинок
Як стало відомо ЗМІ з власних джерел, близько опівночі 14 листопада, невідомі обстріляли будинок 51-річного місцевого жителя і втекли.


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Правоохоронні органи

В Олеську обстріляли житловий будинок

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Як стало відомо ЗМІ з власних джерел, близько опівночі 14 листопада, невідомі обстріляли будинок 51-річного місцевого жителя і втекли. На щастя, ніхто з мешканців, які перебували у будівлі, не постраждав.

З місця події вилучено кілька куль, які застрягли у стіні будинку і перегородці житлової кімнати, а також гільзи калібру 9 мм.
Пострілами пошкоджено віконний склопакет.

Тип зброї та причетні до обстрілу встановлюються. Наразі правоохоронці кваліфікують це як хуліганство, а його мотиви з‘ясовуються.


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