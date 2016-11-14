Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Як стало відомо ЗМІ з власних джерел, близько опівночі 14 листопада, невідомі обстріляли будинок 51-річного місцевого жителя і втекли. На щастя, ніхто з мешканців, які перебували у будівлі, не постраждав.

З місця події вилучено кілька куль, які застрягли у стіні будинку і перегородці житлової кімнати, а також гільзи калібру 9 мм.

Пострілами пошкоджено віконний склопакет.

Тип зброї та причетні до обстрілу встановлюються. Наразі правоохоронці кваліфікують це як хуліганство, а його мотиви з‘ясовуються.