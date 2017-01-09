Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини сільського господарства

Делегація сільгоспвиробників Донеччини ознайомилася з успішними прикладами виробництва та реалізації продукції АПК в Буському районі

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

У Буському районі вчора, 17 січня, побували виробники сільськогосподарської продукції Донецької області. Мета поїздки, яка відбулася в рамках проведення дводенного семінару «Успішний досвід та практики розвитку сільських територій та сільськогосподарської кооперації», - ознайомлення з позитивними прикладами виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції в Буському районі.

Делегація донеччан, яку супроводжували перший заступник голови РДА Олег Ільків та начальник відділу АПК райдержадміністрації Сергій Цокало, побувала на СОК «Колос Агро» у с.Чішки та ТзОВ «Галіція Грінері».

Підсумком поїздки стала зустріч з головою Буської райдержадміністрації Петром Морозом, під час якої відбувся обмін думками щодо роботи згаданих підприємств, розвитку АПК сходу та заходу країни. На згадку про перебування у Буському районі Петро Мороз подарував керівнику делегації – начальнику управління Департаменту АПК Донецької ОДА Наталії Бондаренко та виконавчому директору ЛОГО «Аграрна дорадча служба», експерту FAO Руслану Маркову книжку «Буська земля» з побажаннями якнайшвидшого завершення війни на сході та налагодження плідної співпраці.


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