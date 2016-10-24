Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





На Полтавщині у селах майже немає жодної покинутої хати, і жодна не продається. Тут для людей створено всі умови, щоб жити на працювати на рідній землі. Сюди приїздять позмінно на роботу люди з інших куточків України, зокрема із Західної України. Вони створюють свої сім’ї і залишаються тут жити. У селах відбудовані ферми, дитячі садочки, школи, церкви. Можна з впевненістю сказати, що все завдяки найбільшому в Україні підприємстві «Агроекологія», де господарювання ведеться за технологіями органічного виробництва.

Саме це підприємство змінило методи господарювання у Шишацькому районі на Полтавщині. У їхній власності багато земель для органічного господарювання. Вони розвивають на землях пайовиків унікальну авторську систему землеробства двічі Героя України Семена Антонця. На цих землях – жодної хімії, ані засобів захисту, ані міндобрив. Тому гектар паю в «Агроекології» значно дорожчий, чим гектар чорнозему оброблений за інтенсивними технологіями.

Село Михайлики Полтавської області зустрічає нас прохолодною погодою, дорогою до села зеленіють посаджені поля. Голова Громадської спілки «Полтавське товариство сільського господарства», засновник ПП «Агроекологія», Герой України Семен Антонець каже, що це сходить олійна редька, висота якої до кінця листопада буде 70 см.

До автобуса журналістів поспішає молодий чоловік, виявляється це професіонал своєї справи – директор ПП «Агроекологія» Гліб Лук’яненко.

– Наше підприємство сертифіковане як виробник органічної продукції, – починає розмову Гліб Лук’яненко. – Ми вирощуємо цілу низку сільськогосподарських культур. Наше зерно, насіння, зелена маса є екологічно чистими і використовуються для продажу, переробки на продукти харчування та для годівлі худоби.

Заходимо у приміщення цеху підприємства, де активно йде повсякденна робота: працівники здійснюють переробку зерна на власних потужностях підприємства. Завдяки цьому для продажу представлений широкий асортимент високоякісних, екологічно чистих продуктів харчування для людей, які віддають перевагу здоровому способу життя, цінують смак натуральних продуктів, а також для дієтичного харчування. Це – борошно з озимої та ярої пшениці, жита, гречки, соняшникова олія холодного віджиму, крупи з озимої та ярої пшениці, вівсянка, гречана несмажена цільнозернова крупа та січка, а також насіння різних культур для пророщування і використання в системах здорового харчування та для висівання у ґрунт.

У Європі дуже розвинений органічний ринок, тому основний експортний збут підприємства йде на ринок Швейцарії.

Підприємство на Полтавщині займається системою органічного виробництва, в якій балансується рослинництво і тваринництво. Підприємство має тисячі голів абердин-ангульської великої рогатої худоби.

– М’ясна порода цінна тим, що можна займатися абсолютно органічним виробництвом, – вони не потребують ніяких синтетичних добавок, – продовжує розповідати пан Лук’яненко. – Наша худоба повністю забезпечена екологічно чистими кормами власного виробництва – зеленою масою зернових і бобових культур, сінажем, силосом, сіном кількох видів, концкормами. Водночас тваринництво постачає на поля гній – органічне добриво, яке забезпечує підвищення родючості ґрунту й високу врожайність культур без застосування мінеральних добрив.

За словами представників компанії, у своїй роботі вони використовують найкращі закордонні технології, постійно викликають спеціалістів із-за кордону, які проводять семінари з лікування худоби, випоювання телят тощо. Випоювання у нас відрізняється тим, що вони дають на теличку 650 л цільного молока, на бичка 400 л. У перспективі хочуть зробити культурні пасовища, щоб організувати випас худоби. Напої по стаду – 6500 л.

– Наше підприємство має статус племінного заводу з розведення української червоно-рябої молочної породи, – розповідає заступник генерального директора з тваринництва ПП «Агроекологія» Оксана Прокопенко. – У своїй роботі використовуємо сучасне обладнання для доїння корів, щоб отримувати молоко високої якості. Відтак кн кожній фермі побудовані доїльні зали. Тому молоко під час доїння й на всьому шляху до системи охолодження не контактує з навколишнім середовищем та швидко охолоджується.

Як відзначає пані Прокопенко, нині органічне молоко реалізовується по такій же ціні, як і звичайне, хоча ціна на нього повинна бути значною вищою. Звичайно у подальшому планується, що б молоко йшло на експорт за кордон, де органічне молоко набагато більше цінується, чим в Україні, де його купляти не готові. Звісно, молоко перевіряє лабораторія, але й щомісяця вони самі відвозять зразки у Харківський інститут тваринництва.

З великою гордістю про місцеве господарство ПП «Агроекологія» розповідають у початковій школі, що в Михайликах. Саме це підприємство є найбільшим інвестором при вирішенні шкільних проблем. Нещодавно в освітянському закладі серед дітей провели конкурс малюнків на тему фермерства підприємства. Дітлахи намалювали чимало хороших малюнків, за що отримали цінні подарунки від керівництва підприємства. Директор школи відзначає, що завдяки підприємству дітки мають унікальну можливість вживати безпечні чисті продукти.

Варто відзначити, що на Полтавщині розробили та затвердили на сесії облради Програму підтримки та розвитку агросектору області. Одним із пріоритетних напрямків Програми є розвиток органічного виробництва. На його підтримку передбачено 6,5 млн грн. Про це нам повідомив заступник директора департаменту АПК Полтавської ОДА Роман Прокопенко.

За словами посадовця, скористатися Програмою можуть підприємці, які хочуть започаткувати органічне виробництво, чи вже займаються ним. Обов’язкова умова – реєстрація на Полтавщині.

Тим, хто скористається Програмою обіцяють 100% відшкодувати кошти на сертифікацію органічного виробництва. Підприємцям, які постачатимуть продукти в школи, дитсадки та лікарні на умовах держзакупівель повертатимуть 20% вартості продуктів. Нині вже перші виробники подали документи на відшкодування.

«Кожен може купити собі органічну продукцію, для цього треба звертатись на відповідні підприємства, або шукати продукцію у магазинах, супермаркетах, де на етикетці продукції відповідно до затверджених правил (стандартів) нанесений відповідний логотип зеленого листочка», – підсумував незалежний експерт Руслан Білик.

Роман МАТВІЮК, фото автора

Р.S/ Матеріал вийшов за підтримки Дослідницького інституту органічного сільського господарства (FiBL) в рамках проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2016) та Полтавської міської екологічної громадської організації «Мама-86-Полтава».