Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





В наш час, телевізор це вже не тільки інструмент для отримання корисної та цікавої інформації, але й один із способів розважитися і відволіктися від буденних справ. Зі стрімким зростанням технологій людина може індивідуально, під себе обрати ту чи іншу модель телевізора, який може мати дуже великий перелік вбудованих корисних функцій.

Однією з таких популярних функцій є Smart TV, яке іменують як «розумне телебачення». Нові пристрої, що підтримують Smart TV націлені на підтримку розважальних медіа в Інтернеті: дають можливість переглядати фільми, мультфільми і серіали, виключаючи, потреба у звичайному телебаченні. По суті ми отримуємо телевізор з доступом в Інтернет, який являє собою комп'ютерну систему, інтегруються в телевізор і, найчастіше, допускає установку додаткових додатків і послуг.

Але в останні два роки у популярного Smart TV з'явився конкурент, який має значні переваги. Android TV — це нове покоління сучасного інтернет телебачення, яке дає значно більше можливостей своїм користувачам ніж його попередник, і коштує таке задоволення значно менше ніж Smart TV. Великий вибір приставок Android TV інтернет-магазин Citysmarttv. Ви маєте можливість Mini M8S II купить на сторінках порталу магазину. На сайті працює он-лайн система замовлень та консультацій. Доставка товару здійснюєтсья по всій етриторії України.

На сьогодні є два типи Android TV. Перший тип, це андроїд телебачення, вбудоване в телевізор. Цей варіант зручний тим, що користувач отримує тв пристрій, що працює на операційній системі Android. Але у нього є значно одна перевага ніж у користувача смарта. Андроїд користувач має можливість через Google Play Маркет встановлювати додатки за своїм бажанням, а не задовольнятися стандартними і обмеженим переліком програм який має Smart TV.

Другий тип Android TV це приставка, що працює на операційній системі Android, яка підключається до телевізора через HDMI кабель. Як і будь андроїд пристрої приставки мають свої характеристики, які і визначають її ціну на ринку. Майже всі приставки мають внутрішній накопичувач для установки додатків, USB I HDMI порти і т. д. Людина купуючи звичайний плазмовий або рідкокристалічний телевізор, може вибрати «під себе» андроїд приставку, підключити до свого тб пристрою і насолоджуватися переглядом улюблених програм.

Як і Smart TV, Android TV працює через інтернет. У будинку має бути інтернет роздача через wifi роутер. Андроїд приставка, маючи вбудовану антену приймає сигнал wifi і ретранслює зображення через HDMI кабель на телевізор.

Android TV може замінити користувачеві повноцінний комп'ютер, так як з його допомогою можна «борознити» простори інтернету за допомогою всіх відомих браузерів Opera, Chrome, Mozzila, і т. д. Підключивши через USB порт дротову або без провідну мишу, клавіатуру ви можете вільно друкувати, редагувати документи, створювати нові файли використовуючи спеціальний додаток, яке можна знайти в Google Play Маркеті і безкоштовно встановити. Крім того, якщо у вас є діти, андроїд приставка дає можливість встановлювати ігри доступні на Play Маркеті, також може бути корисним у навчанні і загальному розвитку дітей. У строєному Smart TV ви точно не знайдете такого вибору додатків для використання, у вас буде в телевізорі тільки те що захотів бачити виробник і ваша думка як споживач ніким не враховується.

Людям, які не уявляють свого дня без спілкування з друзями в соціальних мережах приставка Android TV дасть необмежені можливості спілкування, перегляду відео і навіть прослуховування музики. На відміну від Android TV Smart TV не має можливості дозволити своєму користувачеві через телевізор спілкуватися в соц. мережах. Є інформація що соцмережа «ВКонтакте» з'явилася на телевізорах Smart TV, але додаток підтримується тільки на платформах Samsung Smart TV, LG SmartTV і Dune HD. Якщо це навіть і правда, то чому немає програми для Фейсбуку, Твіттера та інших популярних сьогодні мереж. Спроби компанії Google хоч якось вдосконалити свій продукт Smart TV щось у порівнянні з android приставками, які не вибагливі і прості у використанні і до того ж коштують значно дешевше.

В Україні користувачі телевізорів зі Smart TV постійно стикаються з проблемою збоїв роботи смарта, він перестає підтримуватися на їх пристрої і на цьому задоволення використання «розумного телебачення» закінчується. У людини є два виходи в цій ситуації: купити новий телевізор зі Smart TV і далі ризикувати його втратити або ж підключити до телевізора кабельне ТБ або Android TV.

Багато експертів вважають, що основною перевагою телевізорів зі Smart TV є не його характеристики, а наявність одного пульта. Погодьтеся, це не аргумент, а швидше іронічна жарт. Якщо ви купите відносно не дорогий LED телевізор і Android TV приставку, додатковий пульт не займе багато місця вашого простору.

Як ми бачимо, більшість переваг на стороні Android TV, так як воно більш практичніше, простіше у використанні і набагато дешевше ніж телевізори зі Smart TV. Вибір завжди залишається за покупцем, але наша задача дати вірну пораду і зробити все щоб наші клієнти були задоволені нашими товарами.