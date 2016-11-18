Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Пральна машина вже давно стала необхідним предметом в побуті і незамінною помічницею будь-якої господині. Здавалося б, справа звичайна, закинув в неї білизна, насипав порошку і ось тобі, будь ласка... через годинку свіже чисту білизну вже сушиться на сушарці. Але не всі знають, що історія прання налічує чимало цікавих фактів! І чи не кожен день поповнюється все новими і новими історіями.

1920 р. — дерев'яні баки, оббиті листовою міддю, поступаються місце емальованим сталевих баків;

1930 р. — в машинах з'являються механічні таймери і зливні насоси з електричним мотором;

1949 р. — створено програмне пристрій для пральної машини (програми набиваються на перфокартах). Випущена перша в США автоматична пральна машина;

початок 1950-х рр. — машини знаходять функцію віджиму (центрифугування);

1951 р. — перша автоматична пральна машина випущена в Європі;

1978 р. — створена пральна машина з системою управління на основі мікропроцесора;

середина 1990-х рр. — розроблені пральні машини з системою керування, що працює на принципах «розмитої логіки (Fuzzy Logic) і дозволяє реалізувати величезну кількість програм прання;

початок 21 століття — пральні машини інтегруються в внутрішньоквартирну мережа побутових приладів «інтелектуального будинку» з можливістю доступу до мережі Інтернет.

Перетворення! Тільки на початку ХХ століття пральна машина зовнішнім виглядом стала нагадувати те, що ми звикли бачити сьогодні. До цього електроприлад являв собою дивний механізм з відкритим приводом. До речі, варто зазначити, що тоді до преображення пральної машинки доклали руку не тільки розробники але і дизайнери.

Стираємо окуляри! У США розробили пральну машину для окулярів. Достатньо лише помістити очки в спеціальну ємність і додати миючого порошку. Всього через 40 хвилин скла будуть абсолютно чистими і навіть сухими!

В Америці, в штаті Колорадо, є музей прання! Його творець десятки років збирав пральні пристрою початку ХХ. Зараз його колекція нараховує понад 600 примірників.

В Іспанії винайшли пральну машину для кішок і собак! Принцип роботи простий: господар поміщає свого чотириногого друга в спеціальний резервуар, обирає на дисплеї потрібний режим – розмір і вагу тварини. І включає «запуск» - вихованця обдає з різних сторін теплою водою.

Хороша пральна машина коштує дорого. Але в магазині elmir.ua ви можете купити пральну машину електролюкс. Тут ви знайдете різні моделі, котрі підійдуть саме для вас і допоможе зекономити Ваш час та гроші.

Вчені підрахували, що пральні машини є типовою причиною втрати 93% шкарпеток в американській сім'ї. У Росії ж цей відсоток невеликий - всього 23.