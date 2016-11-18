Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





На великих промислових підприємствах для охолодження продуктів використовуються холодильні камери або їх аналоги. Часто виникає потреба в морозильних складах. Дізнатися більше про будівництво морозильних складів можна на сайті компанії Хладоюг займається постачанням та монтажем холодильного обладнання. Для збереження великих партій товарів, що швидко псуються і їх оптимального та своєчасного охолодження - складські приміщення вкрай необхідні. Промислове холодильне обладнання дуже ефективно і практично в повсякденній експлуатації.

Різновиди охолоджувальних установок

Розрізняють такі різновиди торгового холодильного обладнання:

морозильні ванни;

охолоджуючі шафи;

холодильні вітрини.

Використання холодильних камер

Холодильне обладнання забезпечує вихідну збереження продуктів. Торгові точки, в яких велика розмаїтість фруктів і овочів просто потребують постійної системі охолодження. Камери повинні бути надійними і володіти високою продуктивністю. Важливим чинником є і їх теплоізоляція (про теплоізоляцію холодильних камер можна дізнатися детальніше на сайті компанії Хладоюг).

Холодильні камери використовуються практично у всіх галузях промисловості. На м'ясокомбінатах вони потрібні, щоб заморожувати вже готову продукцію. На молокозаводах незамінні такі агрегати, так як відбувається заморожування молочних продуктів. Крім зберігання холодильні камери використовуються в технологічних процесах. При тривалих перевезеннях теж задіяні камери штучного охолодження. Сама робота холодильних камер схожа зі стандартними холодильниками, тільки для великих обсягів.

Рішення про придбання холодильної камери повинно базуватися на технічних умовах, які вона повинна забезпечувати: об'єм камери, температурний режим і т. д. Для невеликих підприємств має сенс купувати недорогі і компактні морозильні установки. При дотриманні умов експлуатації установка забезпечує заданий рівень температури. Перед використанням охолоджувального пристрою і приведенням його в дію необхідно прочитати інструкцію і суворо дотримуватися вказаних у ній правил технічної експлуатації і термінів технічного обслуговування.

Технічні вимоги для кожної моделі відрізняються, і вибір оптимального варіанту рекомендується виконувати, попередньо проконсультувавшись з фахівцем монтажної організації. Кожен агрегат може бути додатково укомплектований компресором або мати точки підключення компресора ззовні (якщо на підприємстві є окрема компресорна станція). Так само важливо щоб монтаж і підключення такого обладнання виконувалися тільки знаючими фахівцями, від цього залежить не тільки працездатність обладнання але і якість його подальшої роботи.