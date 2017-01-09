Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Історія нашого краю Історія нашого краю На Львівщині молитвою вшанували пам'ять останнього Головнокомандувача УПА Василя Кука Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



Сьогодні у селищі Красне відзначили молитвою 104-ту річницю від дня народження останнього Головнокомандувача Української Повстанської Армії Василя Кука. Біля могили, де похований Василь Кук, зібралось керівництво райдержадміністрації, райради, Красненської селищної ради та небайдужі мешканці, аби вшанувати його світлу пам’ять. Квіти до могили вченого-історика, генерал-хорунжого УПА та її останнього Головнокомандувача поклали голова Буської райради Богдан Глова та голова Буської РДА Петро Мороз. Пластуни на чолі станичної Людмили Гураш долучились до вшанування пам’яті Василя Кука.

Красненський вчитель-історик Ярослав Стецишин відзначив роль Василя Кука у становленні Української держави та Української Повстанської Армії.

Представники районної влади подякували усіх присутнім за участь у заході. Користуючись нагодою селищний голова Красного Микола Чучман запросив усіх на віче біля меморіалу «Борцям за волю України», яке відбудеться у суботу, 14 січня, о 12 годині.

Завершився захід спільним виконанням Гімну України.

Роман МАТВІЮК, фото автора

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