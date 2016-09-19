Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Конкурси

В рамках відзначення 25-ї річниці Незалежності в навчальних закладах відбувся "Квітковий вернісаж"

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Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01

Красненська ЗОШ. Вже стало доброю традицією в нашій Красненській ЗОШ-І ІІІ ст. №1 Буського району проводити у вересні виставку «Квітковий вернісаж». Цьогоріч фойє школи знову наповнили пахощі квітів, щедрі дари осені та цікаві композиції з природних матеріалів. Тут і капустяно-гарбузові голови-українці, і віночки з калини та квітів, і гарбузові сім’ї, і навіть шкільний автобус, який везе дітей на уроки, виготовлений з кабачка, а  http://www.transalex.org/transport-ekspeditia/perevozki-gruziya/  може надати Вам справжні  автомобілі для перевезення вантажів.
Конкурс проводився між учнями 4- 10 класів, переможцями стали учні 5-А (керівник Роман-Ярошевська Ю.П.) та 8-А (керівник Замроз І.Є.) класів. Їх роботи «Український розмай – квітковий коровай» та «Село на нашій Україні – неначе писанка, село» гідно представлятимуть нашу школу на районному етапі конкурсу.

Куткірська ЗОШ. Осінь-чарівниця із своїми барвами та щедротами завітала в гості і до учнів НВК «Куткірська ЗОШ І-ІІст.» Буського району, де традиційно уже вкотре відбувся «Квітковий вернісаж».
Це свято не лише краси, величі та неповторності природи, а також учнівської творчості та фантазії. А фантазії не було меж: від патріотичних мотивів (« Як один Бог на небі, так одна Україна на землі»-4 кл., «Зима, що нас змінила»-4 кл, «Воїнам-захисникам України»-5 кл., «Ми за мир» - 6 кл., «Ми захистимо тебе, Україно»»-7 кл., «Дві України: Україна сьогодні і Україна, в якій я хочу жити»-8 кл, «Україна очима Росії:: мальовнича,квітуча,проте колюча»-9 клас) до природничо-натуралістичних («Осіння мелодія»-5 клас, « На майстер-шеф прийшли овочі», «Дивосвіт очима другокласників–2 клас)
Свято закінчилося, але залишило у нашій пам’яті море вражень і безліч теплих спогадів.(інф. вчителя укр.мови і літ. Ковальчук О.В.).

Переволочнянська ЗОШ. Надворі золота пора року – осінь. Барви і дари саме цієї пори можна було побачити 21 вересня 2016 року у НВК «Переволочнянська ЗОШ І-ІІ ст.» Буського району на «Квітковому вернісажі», котрий був представлений для огляду усім охочим.
Діти збирали квіти, плоди, придумували ідеї щодо створення композицій, фантазували з найменуванням своїх виробів. У їхній праці порадниками і помічниками були, звичайно, класні керівники. В результаті спільної роботи до уваги було представлено такі назви: «Ходить гарбуз по городу», «Ой під вишнею, під черешнею стояв старий з молодою, як із ягодою…», «Соборна та єдина - квітуча Україна», «Краю мій рідний, калиновий», «Відпливло вже літо в краї далекі», «Село Переволочна –моя маленька Батьківщина».

Сторонибабська ЗОШ. Так швидко та непомітно настала осінь. Все навколо наповнене неповторною осінньою атмосферою, скрізь панує різнобарвність і краса. З 12 по 20 вересня у Сторонибабській ЗОШ І-ІІступеня Буського району відбулася традиційна виставка - конкурс «Квітковий вернісаж-2016» Активну участь взяли учні початкових класів. Це свято природи, її величі, краси, неповторності, вишуканості та ніжності, а також фантазії і творчості людини.
Використовуючи природні матеріали, учні школи створюють кожного року все цікавіші композиції: «Хата на тата», «Козацькому роду нема переводу», «Осіння подорож», «Кораблик добра». Словами ці дитячі витвори описати важко, їх потрібно бачити, бо у кожного своє бачення прекрасного.

Полтвівська ЗОШ. 19 вересня 2016 року в НВК «Полтвівська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» Буського району організовано «Квітковий вернісаж». Учні 1-9 класів продемонстрували майстерність своїх рук . Діти підбирали матеріали , шукали ідеї для композицій , обирали назви для них.
Перед жюрі стояло нелегке завдання – об’єктивно оцінити роботи учнів . Кращими композиціями обрано роботи : учня 1-го класу Кусого Остапа, учнів 2-го класу Саджениці Євгена та Завалій Юлії, учениці 3-го класу Кусої Анастасії , учнів 4-го класу Саджениці Володимира та Білик Ангеліни , учня 5–го класу Шерстяка Олександра, учениці 6-го класу Гутовської Вікторії,
учениці 7-го класу Костюк Катерини.
Фойє школи переповнюється квітковим ароматом , очі милують різнобарвні шедеври мистецтва, а серце радіє , що в нашій школі навчаються діти , які прагнуть творити прекрасне.

Заступника директора з НВР Сендега Л.Л.


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