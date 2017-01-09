Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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У Буському районі «Яворина» провела благодійну акцію
Вчора, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, що у селищі Красне, Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина» провело благодійний ярмарок, на якому кожен бажаючий зміг придбати власноручні вироби волонтерок «Яворини», тим самим внести свою лепту у добру справу.
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Короткий огляд подій

У Буському районі «Яворина» провела благодійну акцію

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Вчора, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, що у селищі Красне, Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина» провело благодійний ярмарок, на якому кожен бажаючий зміг придбати власноручні вироби волонтерок «Яворини», тим самим внести свою лепту у добру справу.

   «Яворинки» на Львівщині – талановиті. Вони й жіночі прикраси власноруч виготовляють, печуть пампухи, торти, печево, різні солодощі. Інколи навіть цілими ночами не сплять, аби докласти максимум зусиль для досягнення цілі. А цілі у них завжди благородні – збір коштів військовим із зони АТО, їхнім родинам, допомога хворим дітям.
   У Красному яворинки Марія Михайлюк та Оксана Чучман не залишились байдужими, щодо долі своєї маленької землячки Олесі Мазур, яка живе з донорською ниркою і ця нирка зараз йде на відторгнення, а для її лікування потрібні великі кошти. Тому яворинки стали ініціаторами благодійної акції по зборі коштів на лікування маленької дівчинки. По допомогу вони звернулись до інших яворинок з Красного, Буська та Бродів. Разом напекли кондитерських виробів та виставили на продаж. Місцеві мешканці охоче купували вироби яворинок.
  Загалом за день вдалось зібрати чотири з половиною тисячі гривень. Наприкінці дня яворинки кошти передали мамі дівчинки.
     Якщо Ви теж не хочете залишатись байдужими, допоможіть!
Реквізити мами Олесі для перерахунку коштів: 
Картка ПриватБанку: 4149 4996 4451 4489 
Рахунок - 26202501766713
МФО - 300614,
код ЄДРПОУ - 2577802268
Отримувач - Мазур Оксана Степанівна 
Номер телефону мами Олесі : 097-35-611-97,
Номер телефону тата: 067-47-63-278. 

 


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