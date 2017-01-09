Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Вчора, біля пам’ятнику Тарасу Шевченку, що у селищі Красне, Всеукраїнське об'єднання українок «Яворина» провело благодійний ярмарок, на якому кожен бажаючий зміг придбати власноручні вироби волонтерок «Яворини», тим самим внести свою лепту у добру справу.

«Яворинки» на Львівщині – талановиті. Вони й жіночі прикраси власноруч виготовляють, печуть пампухи, торти, печево, різні солодощі. Інколи навіть цілими ночами не сплять, аби докласти максимум зусиль для досягнення цілі. А цілі у них завжди благородні – збір коштів військовим із зони АТО, їхнім родинам, допомога хворим дітям.

У Красному яворинки Марія Михайлюк та Оксана Чучман не залишились байдужими, щодо долі своєї маленької землячки Олесі Мазур, яка живе з донорською ниркою і ця нирка зараз йде на відторгнення, а для її лікування потрібні великі кошти. Тому яворинки стали ініціаторами благодійної акції по зборі коштів на лікування маленької дівчинки. По допомогу вони звернулись до інших яворинок з Красного, Буська та Бродів. Разом напекли кондитерських виробів та виставили на продаж. Місцеві мешканці охоче купували вироби яворинок.

Загалом за день вдалось зібрати чотири з половиною тисячі гривень. Наприкінці дня яворинки кошти передали мамі дівчинки.

Якщо Ви теж не хочете залишатись байдужими, допоможіть!

Реквізити мами Олесі для перерахунку коштів:

Картка ПриватБанку: 4149 4996 4451 4489

Рахунок - 26202501766713

МФО - 300614,

код ЄДРПОУ - 2577802268

Отримувач - Мазур Оксана Степанівна

Номер телефону мами Олесі : 097-35-611-97,

Номер телефону тата: 067-47-63-278.