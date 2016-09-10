Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Новини культури

Як виглядають заклади культури Буського району

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Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01

Нещодавно комісійна група відділу культури та туризму Буської РДА продовжила об’їзд населених пунктів, де діють сільські Народні доми. Цього разу маршрут проходив через територію Побужанської,  Яблунівської, Соколянської, Топорівської, Заводської сільських рад.

Варто зауважити, що бодай незначні, але зміни відбулися у кожному Народному Домі. З поміж усіх закладів культури позитивно вирізняється Топорівський. Це, можна сказати, ідеальний заклад. І матеріальна база, і оформлення документації, інфраструктура закладу і наявна робота – все відповідає вимогам часу. Старанні господарі цього Народного дому – Оксана Таланчук та Ольга Чекальська  тісно співпрацюють із сільською радою, освітою, громадськими організаціями.

Народний дім с. Гута – компактний, з натяком на родинність, домашність.  Директор Надія Гнатюк за останній час сама зробила чимало: гарна загорожа, бетонна доріжка, очищена від зайвих насаджень територія.

Побужанський Народний дім (директор Марія Гродзевич, художній керівник Степан Гродзевич) теж за останній час гарно змінився. Чудовий актовий зал, у якому справді живе дух мистецтва. Гарне у Побужанах подвір’я, заквітчане, з невеликим спортивним майданчиком.

Яблунівський Народний дім сусідує із сільською радою. Подвір’я уквітчане, його прикрашає пам’ятник Т.Г.Шевченку, є дитячий майданчик, на якому завжди гамірно. Оксана Піджарко, директор закладу, не тільки талановита співачка, а й добра господиня,  диригент мистецьких акцій. Як великий позитив – тісна співпраця із головою сільської ради Надією Романюк.

Народний дім с. Волиця – проблемний. Донедавна стояло питання про призупинення роботи закладу культури у зв’язку з аварійним станом. За кілька місяців щось змінилося: з’явилися нові двері, засклили вікна, встановили дашок при вході. Але проблем для вирішення є більше, чим би хотілося. Закладу потрібен капітальний ремонт приміщення.

Соколянський Народний дім (директор Ігор Сахаревич) має старі проблеми і багато з них можна було б вирішити невеликими затратами коштів з бажанням громади активізувати його роботу. Тут доречним було б гасло: «Культура має бути культурою!»

Грабівський Народний дім (директор  Павло Лукасевич) – старенька хатина, але доглянута. Приміщення потребує поточного ремонту.

Народний дім с. Заводське – велике приміщення з багаторічною потребою капітального ремонту: відсутнє опалення, грибкові стіни та підлога, протікає дах. Дух культури підтримує і розвиває спільно із творчою командою директор НД Зіновія Заковоротна.

Методичну допомогу та  допомогу у вирішенні виробничих проблем під час об’їзду надавали начальник відділу культури та туризму Буської  РДА  Людмила Ціхоцька, провідні методисти Буського РНД Любов Блінова, Ірина Калиновська та методист театрального жанру РНД Оксана Шквір.

Відділ культури та туризму Буської РДА


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