Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Соколівська сільська рада, не роздумуючи, прийняла пропозицію фермера, волонтера Михайла Цюрка, долучитись до акції «Миколайчики-воїнам АТО». Було прийнято рішення провести акцію на базі НВК «Соколівська ЗОШ І-ІІІ ступеня ім. В. Кальба» із залученням жителів громади і приготувати 1000 вареників воїнам АТО.

16 грудня 2016 року в приміщенні шкільної їдальні було гамірно і людно. Учні школи, вчителі, техпрацівники, голова та секретар сільської ради, жителі села принесли все необхідне для приготування вареників і взялись за роботу. Одні місили тісто, другі качали варенички, треті ліпили вареники, четверті носили їх до кухаря Риги Г.Я., яка їх варила, п’яті остуджували, перемащували і розфасовували у спеціальні відра. Також були жителі села, які приготували вареники вдома і принесли готові. Серед присутніх учнів булим і такі, які вперше в своєму житті, ліпили вареники. Але бажання долучитись до доброї справи та наполегливість робили своє і все виходило добре.

По завершенню акції всі були задоволені, що задумане вдалось. Було приготовлено 2000 вареників (з картоплею, з сиром, з капустою і т.д.), які разом з листами учнів, теплом сердець і найкращими побажаннями повернутись живими було передано на схід України воїнам АТО.