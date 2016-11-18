Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Останні дні листопада нагадують кожному українцеві про найтрагічніші події в історії нашої держави. Здається, вони стирають пам'ять. Але є дати, про які не можемо забувати. Навіть з плином часу. Подіям голодомору 1932-33 років було приурочено годину пам'яті «Голодомор 1933 - український голокост», яку провели бібліотекарі Буської РДБ з читачами 7-Б класу Буської ЗОШ №2 I-III ст.

З розповіді заступника директора Буської ЦБС Г. Гораль діти дізнались про причини виникнення Голодомору, спровоковані сталінською політикою, про те, в яких страшних муках вмирали українські селяни, а також про страшні випадки людожерства. У ході заходу були використані документальні матеріали, опубліковані в книгах зарубіжних дослідників радянської історії «Жнива скорботи» Роберта Конквеста, а також «Ваші мертві вибрали мене» Джеймса Мейса.

Н.Островська, бібліотекар РДБ, зачитала дітям спогади жительки Буська, письменниці А.Андреєвої про часи голодомору, пережиті її прабабусею Мариною Шишкою, а також її мамою Юлією Юхимівною Самойлович, котра, до речі, була вчителькою української мови та літератури у Буській СШ №2. Діти також ознайомились із спогадами уже покійних жителів Буська – вчителів Олександри Петрівни Оводенко, Уляни Сергіївни Панченко, Катерини Іванівни Верби (у повоєнний час працювала в Буську), журналіста Віктора Пилиповича Борозенця, чиї свідчення були задокументовані у «Національній Книзі пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Львівська область».

Участь у заході взяли О.Ільків – перший заступник голови Буської РДА та Л.Ціхоцька – керівник відділу культури та туризму Буської РДА. Людмила Іванівна розповіла як особисто у 2008 році брала інтерв’ю у мешканців Нового Милятина, котрі безпосередньо пережили часи голоду. Олег Іванович поділився спогадами дитинства, коли до його родини приходили люди, котрі пережили голодомор, як його батьки ділились з ними куском хліба.

Увагу дітей привернула книжкова виставка «Голодомор 1932-1933 – біль та скорбота наша». Діти переглянули короткометражний фільм «Голодомор», а також послухали пісню «Свіча» у виконанні Оксани Білозір. Захід спонукає кожного пам’ятати гіркі сторінки своєї історії, аби вона не повторилась ніколи.

Галина Гораль, заступник директора

Буської ЦБС по роботі з дітьми