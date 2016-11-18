Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У Буську вперше відкрили благодійну Резиденцію Святого Миколая в рамках акції «Допоможи Святому Миколаю! Подаруй дитині свято!». На кілька днів місцевий супермаркет «Рукавичка» перевтілився у справжню зимову країну мрій з різньокольоровими іграшками, казковими персонажами, новорічними декораціями. Малюки із захопленням разом з батьками не проходять повз, а розглядають Резиденцію, фотографуються з Святим Миколаєм та беруть участь у різних акціях.

Саме в приміщенні місцевого супермаркету «Рукавичка» м.Буськ, яке надав директор Торговельно-виробничої компанії «Львівхолод» Богдан Козак, розташувалась Резиденція Святого Миколая. Заходячи у магазин помічаєш купку людей, то своєрідна черга – до Святого Миколая. Батьки фотографують своїх малюків поруч з ним та його помічниками. Ще й самі на радощах роблять собі з ними «селфі», на згадку. Святий Миколай (роль виконує Микола Синькевич) сидить на кріслі по центру кімнати і вислуховує дітлахів. А поруч з ним – ялинка з подарунками, солодощі та різки.

Як розповідає нашому журналісту директор Благодійної організації «Фонд Добра діям України» Тарас Панішко, цьогорічне свято для дітей організовують у лелечому місті вперше. Всі охочі можуть привести своїх дітей, щоб ті розповіли Миколаю віршик, заспівали його пісеньку чи просто принесли власний малюнок, за що отримають солодку винагороду.

«У нас в Резиденції діє благодійний ярмарок малюнків, які надала учениця Буської школи №2, для продажу, - каже Тарас Панішко. – Кошти виручені з продажу підуть на закупівлю подарунків для малозабезпечених діточок, сиріток району. Також ми проводимо акцію «Art face», тобто розмальовуємо спеціальними фарбами лице всім бажаючим діткам. Це завжди яскраво, весело та незабутньо!».

Тарас Панішко відзначає, що організувати таке свято вдалось за підтримки Буської районної ради, Буської РДА, Буської міської ради. Особливо він відзначив хорошу роботу місцевого координатора акції Назара Михайлюка.

Користуючись нагодою організатор акції висловлює подяку усім учасникам акції, які відгукнулись та допомогли у проведенні, а саме: Богдану Романовичу Козаку за надане приміщення. Подяку всім учням місцевих шкіл №1 та №2, гімназії, та подяку за медіапідтримку акції Буському медіа порталу, газеті «Воля народу» та Буську радіо. Сподіваюсь така акція стане на постійній основі».

«Ми також долучились подарунками до цієї акції, - ділиться голова Буської райради Богдан Глова. - По всіх місцевих радах району проводитися збір макалатури, кошти які підуть на подарунки для дітей, збираємо подарунки від небайдужих людей та різних організацій. У понеділок відбудеться свято для дітей дитячого будинку «Добре серце». Тож дякуємо усім помічникам, волонтерам, які підтримують акцію та допомагають дарувати дітям свято».

Приємним сюрпризом став нинішній візит гостей. До Резиденції Св.Миколая в Буську завітали заступник голови Бродівської районної ради Віра Підгрушна разом з представниками Фонду Миколи Іщука, які передали Святому Миколаю чимало подарунків для дітей, які потребують особливої уваги. На згадку про зустріч зробили світлини.

Також представники Фонду Миколи Іщука завітали й до дітей дитячого будинку «Добре серце», де також передали вихованцям солодкі частунки.

Роман МАТВІЮК,

фото автора та Мирослава Тимчишина