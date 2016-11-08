Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Буський район під час реалізації семи соціальних проектів УФСІ у 2013-2015 роках показав себе з найкращої сторони активністю громад та відповідальністю влади на всіх її етапах. Це спільне надбання, відданість своїй справі дали можливість частину додаткових коштів, які надійшли до УФСІ, направити на продовження реалізації розпочатих проектів у загальноосвітній школі №1 м.Буська (3 млн 100 тис грн) та у дитячому дошкільному закладі «Курочка Ряба» села Сторонибаби (1 млн грн). І ось роботи завершено, заклади готові до урочистого відкриття, яке заплановано провести о 9 та 11 годинах вже найближчого четверга, 17 листопада. Всі роботи були проведено дуже якісно і закуплено багато нової та хорошої техніки. Зокрема багато продукції було куплено на www.cuklon.ru Куплена побутова техніка у цього продавця забезпечить Вам високу якість, спеціальні ціни, комфортний сервіс та швидку доставку, що дасть змогу заощадити ваш час та гроші.

11 листопада у Буському районі та на зазначених об’єктах реконструкції побував директор Львівського регіонального представництва УФСІ Василь Кузьменко. Разом з головою Буської райдержадміністрації Петром Морозом посадовець ознайомився з якістю виконаних робіт, високо оцінив співпрацю, яка склалася протягом років поміж органами влади і громадами Бущини з Фондом у реалізації мікропроектів.

Надалі у малій залі засідань відбулася його зустріч з головою РДА Петром Морозом, головою райради Богданом Гловою, начальником відділу освіти РДА Богданом Глуховецьким, головами місцевих рад, керівниками агенцій по впровадженню проектів, представниками Львівського РП УФСІ та проектної організації. Обговорювалися питання забезпечення власниками об’єктів їх життєздатностості протягом не менше 15 років, взаємодії всіх суб’єктів, які співпрацювали під час проведення ремонтних робіт на об’єктах. Також було заслухано звіт голів АпВ/Власників об’єкту про спроможність забезпечення життєздатності послуги відповідно до Плану життєздатності та п.6.4 Рамкової угоди (виділення лімітів на електроенергію, підписання відповідних угод із постачальниками обладнання та їх подальше обслуговування, наявність 9сертифікованих) фахівців на об’єктах для забезпечення кваліфікованої експлуатації і т.д.).

Довідково. Український фонд соціальних інвестицій має репутацію надійного партнера та заслужив високу довіру у представників місцевого самоврядування Буського району та органів виконавчої влади. Завдяки проектам фонду люди мають унікальну змогу відремонтувати школи, дитячі садки, водогони, фельдшерсько-акушерські пункти, народні доми та інші важливі для громади соціальні об’єкти.